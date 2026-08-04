مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به حضور میلیون‌ها در مراسم اربعین گفت: یکی از موضوعات مهم، حضور میلیون‌ها زائر اربعین در این وعده‌گاه عشاق است. در این شرایط خاص کشور، ضرورت پیوند و اتحاد میان دو ملت بیش از گذشته احساس می‌شود. برادران ما در عراق در تشییع پیکر میلیونی رهبر شهیدمان سنگ تمام گذاشتند و اکنون هم به عنوان میزبان در حال خدمت‌رسانی هستند که از آنان تشکر می‌کنیم.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری و شوراهای مجلس افزود: برای اینکه این اقدام صورت بگیرد، باید از برخی دستگاه‌ها به صورت ویژه تشکر کرد. البته نکته‌ای را باید بدانیم که توجه به زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل و به نوعی نوسازی ناوگان برون‌شهری، به‌ویژه ناوگان حمل‌ونقل اتوبوسی، چه درون‌شهری و چه برون‌شهری، از موضوعاتی است که سال‌ها درباره آن تذکر داده‌ایم باید دستخوش تغییرات شود، زیرا انحصار خودروسازان، به‌ویژه در حوزه خودروهای تجاری، موجب شده است که امروز بیش از ۵۰ هزار خودروی فرسوده، از کامیون گرفته تا اتوبوس، در کشور وجود داشته باشد که این خودروها یکی از عوامل افزایش مصرف گازوئیل و سوخت هستند.

وی ادامه داد: بنابراین، در سیاست‌های حوزه مدیریت حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل، کوتاه‌ترین مسیر و در عین حال بدترین مسیر را انتخاب نکنیم و نگوییم مردم پرمصرف هستند. بلکه یکی از موضوعات، عدم اجرای قانون مواد ۴ و ۱۱ قانونی است که برای واردات خودروی نو و کارکرده در قانون حمایت از صنعت خودرو مصوب کرده‌ایم. امروز نماد اجرای این قانون را می‌توان در تأمین اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری مشاهده کرد؛ موضوعی که به عنوان زیرساخت حوزه حمل‌ونقل، مستقیماً بر مصرف بنزین و گازوئیل، کاهش آلودگی شهرها، کاهش هزینه‌های مردم و تحقق عدالت اثرگذار است و کمک می‌کند هزینه حمل‌ونقل برای اقشار ضعیف و متوسط درون شهرها کاهش یابد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقداماتی که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان متولی این حوزه و همچنین معاونت عمرانی وزارت کشور با وجود همه محدودیت‌ها در ۶‌ استان‌ مرزی انجام دادند، حقیقتاً قابل تقدیر است. انصافا در تأمین زیرساخت‌ها و همچنین حمل‌ونقل اقدامات بی‌بدیلی صورت گرفت. بیش از یک‌هزار و ۹۷۰ دستگاه اتوبوس از شهرداری‌های کشور تأمین و در پایانه‌های مرزی غرب کشور مستقر شد. از شمال‌غرب کشور تا جنوب‌غرب، یعنی از استان‌های آذربایجان غربی و کردستان تا کرمانشاه، ایلام و خوزستان، تلاش شد زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ آن هم در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام شجاعانه و تصمیم‌گیری سازمان شهرداری‌ها و معاونت عمرانی وزارت کشور موجب شد حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه تعریف شود که ۵۰۰ میلیارد تومان آن اجرایی شده است. همچنین در همین شرایط سخت اقتصادی، ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه بلیت اتوبوس پرداخت شد تا کمکی به شهرداری‌ها باشد. این اقدامات نشان‌دهنده ظرفیت موجود است. اتحادیه اتوبوسرانی درون‌شهری کشور که متشکل از متخصصان این حوزه است، در این مسیر نقش‌آفرینی کرده است.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری و شوراهای مجلس ادامه داد: امروز این اقدامات با تصمیم شجاعانه شهرداری‌ها، سازمان شهرداری‌ها و معاونت عمرانی وزارت کشور پیش رفت، به عنوان مثال مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه تعریف شد که ۵۰۰ میلیاردتومان آن اجرایی شد و ۵۰۰ میلیارد تومان هم در این شرایط بد اقتصادی یارانه بلیط اتوبوس داده شد. این نشان می‌دهد ظرفیتی که وجود دارد، باید افزایش یابد و اکنون ضرورت تأمین اتوبوس، به‌ویژه اجازه واردات اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری، بیش از گذشته احساس می‌شود. اگر این اتوبوس‌ها در اختیار کشور بود و توسعه حمل‌ونقل عمومی محقق می‌شد، خدمت‌رسانی به مردم هم افزایش می‌یافت.

وی گفت: امروز ظرفیت پارکینگ‌هایی که در این پایانه‌ها توسط وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین سازمان راهداری تأمین شده، در کنار نقل‌وانتقال سریع زائران، موجب شده است تاکنون حدود ۳ میلیون نفر برای زیارت اربعین اعزام شوند که از این تعداد، حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازگشته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی و جبران محدودیت‌ها و کمبودها با تلاش مضاعف مجموعه‌های مسئول است.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مطرح شدن بحث جابه‌جایی سهمیه بنزین و نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور وجود جنگ چه تأثیری بر این موضوع داشته و راهکار چیست، بیان کرد: امروز برخی مباحث گاهی موجب نگرانی مردم می‌شود. باید دو موضوع را سرمشق همه اقدامات خود قرار دهیم؛ نخست، اتحاد و همدلی میان ارکان نظام، مسئولان و اعتماد مردم به مسئولان کشور و همراهی با اجرای فرامین مقام معظم رهبری، و دوم، جلوگیری از ایجاد نگرانی در میان مردمی که بیش از ۱۵۰ شب، همه داشته‌های خود را برای حفظ امنیت کشور به میدان آورده‌اند و چه در میدان و چه در خیابان ایستاده‌اند تا خواب دشمن را به کابوس تبدیل کنند.

وی افزود: طرح مکرر موضوع افزایش قیمت‌ها، هر از گاهی موجب نگرانی، التهاب و به نوعی زمینه‌ساز افزایش روانی قیمت‌ها می‌شود. امروز گرانی‌هایی را در برخی کالاها مشاهده می‌کنیم، بی‌تردید جنگ بر افزایش بخشی از قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است اما نهایتاً افزایش هزینه حمل‌ونقل و قیمت تمام‌شده، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش را به دنبال دارد، اما بسیاری از افزایش قیمت‌هایی که امروز شاهد آن هستیم، حتی به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ از جمله در حوزه خودرو، برخی محصولات فولادی، پتروشیمی و مصالح ساختمانی،بسیاری از این بخش‌ها هم در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری و شوراهای مجلس افزود: اخیراً هم بحث مربوط به حامل‌های انرژی و بنزین مطرح شد که به نظر من، تنها موجب نگرانی جامعه شد و خود این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها، ایجاد تورم جدید، تکانه‌های تازه اقتصادی و به نوعی کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد. باید بدانیم سیاست‌های قیمتی یا سیاست‌هایی که بر افزایش قیمت‌ها استوار است، معمولاً کوتاه‌ترین مسیر و در عین حال بدترین مسیر است. ما باید قوانین را اجرا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که یکی از عوامل مصرف بالای بنزین و گازوئیل در کشور، خودروهای بی‌کیفیت و انحصار خودروسازی است. امروز هم شاهد هستیم که یک خودروی بی‌کیفیت داخلی تا دو برابر افزایش قیمت پیدا کرده است. خودروی دنا پلاس که من اسمش را «نیو سمند» گذاشته‌اتم بر پایه همان پلتفرم پژو و با تغییراتی جزئی به عنوان خودروی تولید داخل معرفی شده، آیا واقعاً دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارزش دارد؟

یوسفی تاکید کرد: ماده ۴ و ۱۱ را مجلس مصوب کرده است که اجازه واردات خودرو داده شود. امروز در مرزها، با مجاهدت، تلاش شبانه‌روزی سازمان شهرداری‌ها و همکاری برخی شهرداری‌ها و وزارت کشور در حال جبران کمبود اتوبوس هستیم. اما وقتی اجازه واردات خودرو، کامیون و اتوبوس داده نمی‌شود و همچنان از خودروهایی با فناوری ۳۰ تا ۴۰ سال قبل استفاده می‌کنیم که مصرف سوخت بالایی دارند، به سرعت مردم را متهم می‌کنیم که پرمصرف هستند و باید قیمت‌ها افزایش یابد. این چه منطقی است؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی می‌گویند چون عده‌ای خودرو ندارند، باید قیمت بنزین افزایش یابد. مگر معلم شریف که خودرو ندارد، دیگر نباید به کلاس درس برود؟ مگر کارگر، کارمند و بازنشسته که خودرو ندارند، دیگر نباید در محل کار خود حاضر شوند؟ در حالی که اجازه واردات اتوبوس، کامیون، کشنده و خودرو برخلاف نص صریح قانون و مصوبه مجلس داده نمی‌شود، یا اگر هم اجازه داده می‌شود، خودروهای بی‌کیفیت چینی وارد می‌شود و سپس همان خودروها با رانت ایجادشده، سه تا چهار برابر قیمت واقعی به مردم فروخته می‌شود.

وی افزود: امروز اگر یک خودروی چینی به صورت مستقیم وارد کشور شود قیمتش یک سوم است، قیمت آن حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان و نهایتاً یک میلیارد تومان خواهد بود، اما همان خودروی چینی با عنوان تولید داخل، با قیمت چهار تا پنج میلیارد تومان به مردم فروخته می‌شود. اینها مسائلی است که باید اصلاح شود. بنابراین، سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بهانه قاچاق یا به بهانه مدیریت مصرف، سیاستی شکست‌خورده است که بارها هم تجربه شده و نتیجه‌ای نداشته است.

یوسفی بیان کرد: امروز که ارزش پول ملی کاهش یافته و به گفته برخی، قیمت بنزین نسبت فوب منطقه خلیج فارس و دلار کاهش پیدا کرده است، آیا مقصر مردم هستند که ارزش پول ملی کاهش یافته است؟ الان مگر حقوق مردم به دلار پرداخت می‌شود که گفته می‌شود بنزین مثلاً معادل ۶۰ سنت است و بنابراین ارزان عرضه می‌شود؟

وی گفت: این روند تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟ چندین بار قیمت بنزین افزایش یافته است، اما با افزایش نرخ ارز، دوباره فاصله قیمت بنزین با نرخ‌های منطقه بیشتر شده و باز هم عده‌ای خواستار افزایش قیمت هستند. اینها سیاست‌های غلط و شکست‌خورده‌ای است که تنها التهاب در جامعه ایجاد می‌کند و به نوعی سفره مردم را کوچک‌تر و محدودتر خواهد کرد. این روش‌ها کاملاً نادرست است.

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