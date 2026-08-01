مجید دوستعلی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا درباره رسیدگی به پرونده تراستی‌ها عنوان کرد: آنچه در موضوع تراستی‌ها اتفاق افتاده، از سوی کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شده و در قوه قضاییه نیز این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادستان کل کشور و سازمان بازرسی نیز به این پرونده ورود کرده‌اند.

وی افزود: اصل کار این بوده که تراستی‌ها به کشور کمک کنند تا بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و قاعدتاً در شرایطی که کشور تحت تحریم قرار دارد و نمی‌توانیم نفت خود را به‌صورت مستقیم به فروش برسانیم، افرادی در نقش معامله‌گر وارد می‌شوند و در قبال خدمتی که ارائه می‌دهند، در چارچوب مقررات و قواعد، حق‌العمل دریافت می‌کنند.

دوستعلی ادامه داد: بنابراین فلسفه اصلی فعالیت تراستی‌ها همین بوده است، اما آنچه امروز رخ داده، این است که این مسیر در مواردی درست پیش نرفته، البته به این معنا نیست که همه تراستی‌ها به یک شکل عمل کرده‌اند؛ برخی از آنها درست عمل کردند و تا آخرین سنت پول نفت را پرداخت کردند. به هر ترتیب، فردی که چنین کاری را انجام می‌دهد، یک‌سری هزینه‌ها را نیز متحمل می‌شود و این هزینه‌ها باید در چارچوب قاعده، قانون و ضابطه پرداخت شود.

دوستعلی تأکید کرد: امروز شاهد ورود تراستی‌هایی هستیم که علی‌رغم این قواعد، پول نفت کشور را تحویل نداده‌اند و سؤال این است افرادی که تراستی‌ها را انتخاب می‌کنند، چرا براساس ملاک‌های درست این کار را انجام نداده‌اند؟ قواعد و مقررات قراردادهایی که میان تراستی‌ها و دستگاه‌هایی که آنها را انتخاب می‌کنند منعقد می‌شود، باید بسیار محکم باشد تا امکان سوءاستفاده از آن وجود نداشته باشد.

وی افزود: اساساً این مسائل جزو مقدمات و بدیهیات است و قطعاً باید در یک محکمه عادلانه و به دور از هرگونه فضاسازی به این موضوع رسیدگی شود و هر کسی که در این زمینه مرتکب تخلف شده است، باید پاسخگو باشد؛ حال متخلفان هر کسی که می‌خواهد باشد.

دوستعلی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود در بحث تراستی‌هایی که میلیاردها دلار پول نفت را پس نداده‌اند، موضوع فقط دزدی و غارت منابع ملی نبوده و این سوءاستفاده فراتر از یک دزدی بوده که نتیجه آن خالی شدن ذخایر ارزی کشور، افزایش نرخ دلار در یک مقطع، نارضایتی مردم و رقم خوردن اتفاقات دی‌ماه بوده است و اینکه گفته می‌شود برخی تراستی‌هایی که چنین اقداماتی انجام داده‌اند، امروز ردی از آنها نیست و ضمانت‌نامه‌ای نیز بابت تحویل پول نفت کشور ارائه نکرده‌اند، گفت: قطعاً کسانی که قراردادها را منعقد کرده‌اند، اگر در این کار تعلل کرده‌اند، باید پاسخگو باشند و سراغ آنها رفته‌ایم و خواهیم رفت. بنده سال‌ها در امور قضایی فعالیت داشته‌ام و اطمینان دارم که تا زمانی که بده‌بستان‌ها و هماهنگی‌هایی میان افرادی که قرارداد را منعقد و تنظیم کرده‌اند، کسانی که تراستی‌ها را انتخاب کرده‌اند و تراستی‌هایی که امروز پول نفت را بازنمی‌گردانند و می‌گویند «من دیگر ضمانتی ندارم»، وجود نداشته باشد، چنین اتفاقی رقم نمی‌خورد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: امروز کشور ما برای بحث کالابرگ، معیشت مردم و راه‌اندازی امور مردمی که با وجود همه مشکلات، این‌همه پای کار نظام و انقلاب ایستاده‌اند، محتاج چندین میلیون دلار است؛ اما در عین حال می‌بینیم چند صد میلیون دلار پول نفت به کشور بازنمی‌گردد. این موضوع اصلاً قابل هضم نیست.

وی گفت: معتقدم در پرونده تراستی‌ها موضوع یک شخص یا یک مدیر نیست. آنچه درباره تراستی‌ها مطرح بوده، این است که آنها در شرایط تحریم به کشور کمک کنند. در این میان، بسیاری از افراد این اقدام را براساس قانون و قاعده انجام داده‌اند، اما یک گروه و جریان نیز وجود دارد که باید ردیابی و شناسایی شوند. دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید این افراد را شناسایی کنند و سیستم قضایی نیز باید آنها را محاکمه کند.

وی ادامه داد: کسانی بودند که در این زمینه سوءاستفاده کردند و این سوءاستفاده تنها مربوط به یک فرد یا یک مدیر نیست، بلکه روندی داشته است. یکی از تراستی‌ها گفته است: «ضمانت‌نامه‌ای نداده‌ام برای اینکه پاسخگو باشم.» سؤال مهم این است؛ آن کسی که باید ضمانت‌نامه را می‌گرفت، چرا نگرفته است؟

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: در واقع باید به این فرآیند رسیدگی شود و این فاجعه نمی‌تواند کار یک فرد باشد. آنهایی که تخلفی انجام داده‌اند، قطعاً باید پاسخگو باشند و محاکمه آنها حق ملت ایران است.

دوستعلی با بیان اینکه تراستی‌ها اقتصاد کشور را هدف قرار داده‌اند، اظهار داشت: دشمن پیش از جنگ ۴۰ روزه، جنگ اقتصادی علیه ما را آغاز کرده بود. قطعاً کسی که از روی غرض و مرض پول نفت کشور را بازنگردانده است با دشمن همکاری کرده است و باید پاسخگو باشد.

وی درباره اینکه گفته می‌شود موضوع تراستی‌ها یک پرونده نفوذ بوده و می‌توان رد آن را در اتفاقات دی‌ماه مشاهده کرد، گفت: بله، دقیقاً همان زمان هم به دولت گفته شد که اگر تراستی‌ها پول نفت را برگردانند، نرخ دلار را می‌توان مدیریت کرد و می‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در وقوع آن مسئله در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، در حقیقت فرآیندی طی شد. مردم به افزایش قیمت ارز و گرانی‌ها اعتراض می‌کردند و حتی امام شهید ما فرمودند که مردم حق اعتراض به این مسائل را دارند. معتقدم آن افزایش قیمت‌ها برنامه‌ریزی‌شده بود. در این موضوع شکی نیست که کسانی عمداً کاری کرده‌اند که خزانه ارزی ما خالی شده و دولت مجبور باشد اقدامات دیگری انجام دهد.

وی ادامه داد: اگر آن ارزی که ما در خارج از کشور داشتیم، در زمان مقرر به دست دولت می‌رسید و وارد شبکه اقتصادی کشور می‌شد، چه‌بسا مشکلات اقتصادی سال ۱۴۰۴ به وجود نمی‌آمد و آن اتفاق دی‌ماه هم رقم نمی‌خورد.

دوستعلی با اشاره به مشکل کشور پیش از اتفاقات دی‌ماه، در پرداخت پول واردکنندگان کالاهای اساسی در سال گذشته و رشد قیمت کالاهای اساسی که به دلیل ناتوانی نیکو در پرداخت ارز به وزارت جهاد کشاورزی بوده است، تأکید کرد: بعید نیست که تمام این موضوعات پروژه نفوذ و براندازی بوده باشد. آن دشمنی که با ما جنگ وجودی دارد، می‌گوید ایران باید تسلیم ما شود و آن دشمنی که به قول حضرت آقای شهید ما دنبال بلعیدن ماست، از هر راهی استفاده می‌کند تا ضربه خود را بزند و این اقدام، جنگ ترکیبی بود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: باید توجه داشت که درآمد کشور متکی به پول نفت است و دشمن هم از راه پول نفت وارد شد و در قالب پروژه تراستی‌ها، جریان بازگشت پول نفت به کشور را تضعیف کرد و اقتصاد کشور و معیشت مردم را هدف گرفت.

وی با بیان اینکه هر کسی که مسئول این کار بوده باید پاسخگو باشد، تأکید کرد: هر کسی در وزارت نفت، بانک مرکزی و نهادهای دیگر که متولی بوده است، باید پاسخگو باشد.

دوستعلی با تأکید بر اینکه پروژه تراستی‌ها یک چرخه بوده است، اظهار داشت: خود وزارت نفت در این زمینه نقش دارد، بانک مرکزی نقش دارد و قطعاً این جریان با یک مدیر یا دو نفر در یک سازمان پیش نمی‌رود و قطعاً جریانی در آن دخیل بوده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه در دو سال اخیر شاهد ورود تراستی‌هایی هستیم که پول نفت کشور را پس نداده‌اند، تأکید کرد: این موضوع بستگی به نوع قرارداد، نوع همکاری و نوع مدیریت دارد. اما در همین یک یا دو سال اخیر شاهد آن هستیم که تراستی‌ها پول نفت را پس نمی‌دهند. اگر هم پیش از این چنین اتفاقی رخ داده، بسیار جزئی بوده است، اما در دو سال اخیر است که شاهد این اتفاق در فروش نفت هستیم.

وی درباره همکاری بانک‌های عامل کشور با تراستی‌ها در موضوع خالی‌خوانی و اینکه چگونه از یک کانال رسمی این تخلفات و غارت ملی رخ داده است، گفت: به همین دلیل است که می‌گویم پروژه تراستی‌ها یک چرخه بوده و همه این کانال‌های رسمی می‌توانند در بروز این فاجعه دخیل باشند. قطعاً یک نفر در یک شرکت یا سازمان از عهده این تخلف و غارت برنمی‌آید و جایی که باید به این موضوع رسیدگی کند، باید تمام جوانب را بررسی کند.

دوستعلی در ادامه با اشاره به موضوع ضمانت‌نامه‌های تراستی‌ها اظهار داشت: موضوع مهم این است که دیده می‌شود با عده‌ای که از آنها ضمانت گرفته نشده و در مدت زمان مقرر پول را پس نداده‌اند، دوباره همکاری با آنها ادامه پیدا کرده است. افراد مسئول باید پاسخگو باشند که چرا دوباره با این افراد همکاری شده است؟

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