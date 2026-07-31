گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هند

به گزارش ایلنا، سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند عصر روز جمعه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات منطقه و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، عهدشکنی آمریکا و ادامه تجاوز نظامی علیه ایران از جمله محاصره دریایی و تعرض علیه کشتیرانی تجاری ایران را عامل اصلی ناامنی در منطقه و تنگه هرمز دانست و بر مسئولیت جامعه جهانی برای پاسخگو کردن طرف‌های متجاوز تاکید کرد.

وزیر امور خارجه هند با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در منطقه‌ و پیامدهای آن برای سایر کشورها، بر آمادگی هند برای کمک به کاهش تنش‌ها تاکید کرد.

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