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گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هند

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هند
کد خبر : 1820826
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سوبرامانیام جایشانکار عصر روز جمعه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش ایلنا، سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند عصر روز جمعه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات منطقه و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، عهدشکنی آمریکا و ادامه تجاوز نظامی علیه ایران از جمله محاصره دریایی و تعرض علیه کشتیرانی تجاری ایران را عامل اصلی ناامنی در منطقه و تنگه هرمز دانست و بر مسئولیت جامعه جهانی برای پاسخگو کردن طرف‌های متجاوز تاکید کرد.

وزیر امور خارجه هند با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در منطقه‌ و پیامدهای آن برای سایر کشورها، بر آمادگی هند برای کمک به کاهش تنش‌ها تاکید کرد.

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