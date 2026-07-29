بررسی تمهیدات اورژانس برای اربعین حسینی در کمیسیون بهداشت مجلس
در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برنامههای سازمان اورژانس کشور برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی بررسی شد.
به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور رئیس و مسئولان سازمان اورژانس کشور، آخرین برنامهها و اقدامات این سازمان برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی در داخل کشور را مورد بررسی قرار دادند.
در این نشست، مسئولان سازمان اورژانس گزارشی از آمادگیها، ظرفیتهای امدادی و درمانی، استقرار نیروها و تجهیزات، نحوه پوشش خدمات در مسیرهای تردد زائران و هماهنگیهای انجامشده با دستگاههای مرتبط برای ارائه خدمات مطلوب در ایام اربعین ارائه کردند.
همچنین اعضای کمیسیون بر ضرورت آمادگی کامل اورژانس کشور برای تأمین سلامت زائران و ارائه خدمات سریع و مؤثر در این ایام تأکید کردند.