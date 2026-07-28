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نیکزاد:

مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد

مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد
کد خبر : 1819564
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نایب رئیس مجلس گفت که مجلس هفته آینده جلسه علنی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی نیکزاد در پایان جلسه ( امروز سه‌شنبه ۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، گفت: با توجه به فرارسیدن اربعین حسینی (ع)، مجلس شورای اسلامی هفته آینده جلسه علنی نخواهد داشت و نشست علنی بعدی دو هفته دیگر برگزار می‌شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی وبیناری امروز، بررسی جزئیات لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی را ادامه دادند و تعدادی از مواد این لایحه به تصویب رسید.

 

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