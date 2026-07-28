به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، امروز (سه شنبه ۶ مرداد) در آیین گرامیداشت هفته ملی مهارت و روز ملی کار آفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای بیان کرد: افتخاری است که در جمع نخبگان و صاحب نظران آموزش‌های مهارتی و فنی حرفه‌ای حضور دارم. صمیمانه از برگزاری این همایش ارزشمند و مفید تشکر می‌کنم.

وی در ادامه اظهار کرد: یک روند خیلی خوبی در راستای تقویت آموزش‌های مهارتی و فنی حرفه ای داریم. ان شاءالله بتوانیم با بهره گرفتن از نقطه نظرات و رهنمودهایی که به بهانه برگزاری این نشست علمی دریافت می‌کنیم، این بخش مهم از زنجیره آموزش و این بخش مهم از زنجیره اشتغال را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در بخش بهره‌وری خیلی باید کار بیشتری انجام دهیم تصریح کرد: بخش مهارتی و فنی حرفه‌ای یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده حوزه بهره‌وری است. امیدوار هستیم با مسیری که این آموزش‌ها در کشور پیدا کردند بتوانند سهم بالایی را در بهره‌وری کشور پیدا کنند. سهم بالایی از رشد کشور به بهره وری اختصاص می‌یابد. ۳۵ درصد رشد باید از طریق بهره وری باشد.

وی در ادامه ضمن تبریک هفته ملی مهارت و روز ملی کار آفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای گفت: این نام گذاری‌ها بهانه ای است که اولا دیدگاه ایران را نسبت به این موضوع نشان دهیم و جایگاه مسائل و عناوینی که متعلق به این روز هاست را ارزیابی کنیم. باید تلاش کنیم تا این نام گذاری در جای خود قرار بگیرد. هم آموزش های فنی و حرفه ای و هم کار آفرینی جزو بحث‌های ریشه‌ای ماست.

عارف در ادامه با تاکید بر اینکه امام شهید ما در بحث های مهارتی تاکید ویژه ای داشت افزود: از همه عزیزانی که زحمت کشیدند و این بخش را اعتلا دادند تشکر می کنم. از خانواده فنی و حرفه ای کشور تشکر می کنم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم ایران اهل جنگ نیستند، افزود: این ویژگی مردم ایران با تمدنی چند هزار ساله است؛ اهل جنگ و دعوا نیستیم. می‌خواهیم با گفت‌وگو مسائل و مشکلات را حل کنیم. اما اگر جنگی به ما تحمیل شود خیلی خوب از خود دفاع می‌کنیم.

عارف با بیان اینکه ما در گذشته شاهد بودیم که تمام نظام سلطه با منابع فراوان رژیم‌های عرب منطقه یک جنگ هشت ساله را به یک انقلاب نوپا تحمیل کردند، افزود: نتیجه آن را دیدند اما درس نگرفتند. ما را تحریم کردند. در شکست تحریم موفق شدیم. امروز ادعای ما این است که هر گونه تحریم و برخوردهای غیراخلاقی و هر گونه تحمیل به ما صورت گیرد، مردم ما تاب آوری دارند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تاب آوری هزینه هایی دارد، گفت: اما نبایستی مردم ما را با تحریم بترسانند. ما در مسابقات مختلفی در بخش‌های ورزشی و علمی شرکت می کنیم. راهبرد ما در کشور مشارکت حداکثری در رویدادهای مهم اجتماعی، فرهنگی، علمی و ورزشی است. برای ما پیروزی هر کدام از عزیزان در این رشته ها، آن منش و روشی است که در مسابقات از خود نشان می دهند. رویکردی که در تمدن بزرگ ایران بوده است، پهلوان پروری است.

عارف در ادامه بیان کرد: من مجددا شهادت همه عزیزان در دو جنگ تحمیلی، سرداران دلیر اسلام، اساتید برجسته، جوانان و همکاران عزیزی که در این دو جنگ تحمیلی از دست دادیم. در راس همه آنها، که سنگین ترین حادثه و رویداد برای جهان اندیشمند، جهان آزاده و امت اسلامی بود شهادت امام بزرگوار ما بود.