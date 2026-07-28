به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، همزمان با حضور گسترده زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در آیین عظیم اربعین حسینی، موکب‌های نیروی هوایی ارتش با هدف خدمت‌رسانی فرهنگی، تبلیغی و رفاهی به زائران، به صورت شبانه‌روزی در مرز مهران، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

حجت‌الاسلام سید محمدجعفر ترحمی، معاون فرهنگی و تبلیغات اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته به منظور میزبانی از زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: این موکب‌ها با حمایت های امیر فرماندهی محترم نیرو و مشارکت کارکنان، نیروهای جهادی و خادمان افتخاری نیروی هوایی ارتش، خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، توزیع آب آشامیدنی، نوشیدنی و وعده‌های غذایی، فراهم‌سازی محل استراحت موقت، راهنمایی زائران و خدمات رفاهی و پشتیبانی را به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) ارائه می‌کنند.

وی درباره برنامه‌های متنوع فرهنگی و تبلیغی این موکب‌ها تصریح کرد: برپایی نماز جماعت، برگزاری محافل انس با قرآن کریم، پاسخ‌گویی به مسائل و احکام شرعی، توزیع محصولات فرهنگی و ترویج فرهنگ عاشورا و معارف اهل‌بیت(ع)، از جمله برنامه‌هایی است که در این موکب‌ها برای بهره‌مندی هرچه بیشتر زائران از فضای معنوی اربعین اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام ترحمی با بیان اینکه خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افتخاری بزرگ برای کارکنان نیروی هوایی ارتش است، گفت: خادمان این موکب‌ها با روحیه‌ای جهادی و الهام‌گرفته از فرهنگ ایثار و عاشورا، این بار به نیابت از امام شهید و با شعار «باید برخاست» به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت زائران هستند و تلاش می‌کنند تا در کنار ارائه خدمات رفاهی، فضایی معنوی، آرام و شایسته برای زائران فراهم آورند.

معاون فرهنگی و تبلیغات اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش درباره زمان فعالیت مواکب نیروی هوایی ارتش گفت: فعالیت 2 موکب نیروی هوایی ارتش تا پایان مراسم اربعین حسینی ادامه خواهد داشت و خادمان این نیرو با تمام توان، در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، در مسیر خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ایفای نقش خواهند کرد