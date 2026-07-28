تشریح جزئیات جلسه علنی امروز مجلس

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز ادامه گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در این نشست، ماده ۶ برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. همچنین ماده ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ لایحه پس از بررسی به تصویب نمایندگان رسید که این مواد درخصوص نوع مجازات آمران و عاملان جنایات بین المللی است.