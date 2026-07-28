تشریح جزئیات جلسه علنی امروز مجلس
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی برگزار شد که در این نشست بخشی دیگر از جزئیات لایحه «جنایات بینالمللی» با رأی نمایندگان به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح جزئیات نشست علنی نمایندگان گفت: نشست امروز سه شنبه (۶ مرداد ماه) از ساعت ۹ و ۲۷ دقیقه صبح با حضور ۲۵۹ نفر از نمایندگان به ریاست علی نیکزاد نایب رییس مجلس و به صورت مجازی برگزار شد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز ادامه گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بینالمللی» مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در این نشست، ماده ۶ برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. همچنین ماده ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ لایحه پس از بررسی به تصویب نمایندگان رسید که این مواد درخصوص نوع مجازات آمران و عاملان جنایات بین المللی است.