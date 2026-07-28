به گزارش خبرنگار ایلنا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه وبیناری مجلس شورای اسلامی و در جلسه علنی امروز (۶ مرداد ۱۴۰۵) در تذکری گفت: زمزمه‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین شنیده می‌شود که مردم نسبت به آن بسیار نگران هستند، چراکه افزایش قیمت بنزین بر تمام کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. در شرایط جنگی نیز درست نیست چنین اتفاقی رخ دهد.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: من روز گذشته با آقای دکتر پورمحمدی جلسه‌ای داشتم. ایشان گفتند دو راه بیشتر نداریم؛ یا قیمت را افزایش دهیم یا جابه‌جایی سهمیه داشته باشیم.

وی ادامه داد: آقای پورمحمدی گفتند افزایش قیمت منتفی است، اما جابه‌جایی سهمیه را خواهیم داشت. دولت موضوع بنزین را به آقای پورمحمدی محول کرده است.

نایب‌رئیس مجلس همچنین درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در مقابل ۶.۸ میلیون تن گندم پرداخت شده است و قرار شد تا ۲۲ مرداد، ۱۱۰ همت دیگر نیز پرداخت شود؛ یعنی در مجموع ۲۲۰ همت به گندم‌کاران پرداخت خواهد شد.

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