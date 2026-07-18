به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه متن پیام حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بشرح زیر است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در رقابت‌های جهانی چین و کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸، کام ملت ایران را شیرین کرد.

اینجانب به سهم خود، این موفقیت ارزشمند و پرافتخار را به ملت شریف ایران و جامعه ورزشی تبریک می‌گویم و ضمن خداقوت‌گویی به بازیکنان، مربیان و دست‌اندرکارانِ با اراده‌ی تیم ملی والیبال نشسته، استمرار موفقیت‌های آنان را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای

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