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پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابت‌های جهانی چین

پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابت‌های جهانی چین
کد خبر : 1814708
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رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابت‌های جهانی چین پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه متن پیام حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بشرح زیر است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در رقابت‌های جهانی چین و کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸، کام ملت ایران را شیرین کرد.

اینجانب به سهم خود، این موفقیت ارزشمند و پرافتخار را به ملت شریف ایران و جامعه ورزشی تبریک می‌گویم و ضمن خداقوت‌گویی به بازیکنان، مربیان و دست‌اندرکارانِ با اراده‌ی تیم ملی والیبال نشسته، استمرار موفقیت‌های آنان را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای

 

 

انتهای پیام/
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