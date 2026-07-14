وحید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که آمریکا پس از طرح ادعا درباره پرونده هسته‌ای ایران، اکنون موضوع تنگه هرمز را بهانه قرار داده و دوباره دست به اقدام نظامی، نقض تعهدات و جنگ‌افروزی زده است، گفت: چند نکته را اگر ما در کنار هم ببینیم، شاید بتوانیم تحلیل دقیق‌تر و درست‌تری داشته باشیم. آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در دو مرحله، جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، از قبل اهدافی را اعلام کرده بودند و آن‌قدر برای رسیدن به آن اهداف مطمئن بودند که حتی زمان هم مشخص کرده بودند تا ظرف چند روز بتوانند به آن اهداف برسند، اما در عمل موفق نشدند.

وی ادامه داد: در عرصه میدان، این‌ها به هیچ‌کدام از آن اهداف نرسیدند و یکی از دلایلی که در وسط کار، مرتب اهداف را تغییر می‌دادند یا اهداف جدیدی را مطرح می‌کردند، همین بود و هر بار هم پس از چند روز، در تحقق اهداف اعلام‌شده ناکام بودند. در نتیجه، این‌ها سعی کردند در قالب مذاکره بتوانند چیزی را که در میدان قدرت رسیدن به آن را نداشتند، در اینجا به دست بیاورند.

این و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: متن‌های زیادی رد و بدل شد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران دست برتر را داشت و ظرفیت‌های جدیدی هم برای آن به دست آمده بود و توانسته بود در اثنای جنگ این ظرفیت‌ها را مانند همین ظرفیت تنگه هرمز، خلق کند، این اقدامات موجب شد که آمریکا و ترامپ پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در آن ۱۰ بند مشهور که در ابتدای بحث توقف جنگ مطرح شد را به واسطه‌گری پاکستانی‌ها بپذیرند و مذاکرات آغاز شد.

وی ادامه داد: در نهایت، بعد از فعل‌وانفعالات فراوانی که شد و رد و بدل‌ متن‌ها که انجام شد، آن تفاهم‌نامه چهارده‌بندی تنظیم شد؛ هرچند در آن ۱۴ بند، مواردی بود که به نوعی باید بگوییم به سود آمریکایی‌ها بود و بخش‌های زیادی هم به نفع جمهوری اسلامی ایران بود.

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که تردیدها و نگاه‌های متفاوتی نسبت به تفاهم‌نامه از ابتدا در افکار عمومی مختلف در جمهوری اسلامی ایران وجود داشت، خاطرنشان کرد: روی یک موضوع تقریبا همه بخش‌ها، خطوط و جریان‌ها یک نگاه داشتند و آن این بود که آمریکایی‌ها نسبت به اجرای این مفاهیم، قطعا بازی درخواهند آورد. این هم با توجه به تجربه‌ای که از گذشته وجود داشت و با توجه به روندی که نوعا رژیم استکباری آمریکا در گذشته داشت، قابل پیش‌بینی بود که تعهدات خود را زیر پا بگذارد، زیر میز بزند و آنچه را که باید اجرا و عملیاتی کند، انجام ندهد.

احمدی گفت: آمریکا تصور می‌کرد که با اجرایی شدن این ۱۴ بند، می‌تواند اهداف اصلی خود را در پشت سایر بندها مخفی کند و به آن برسد. برای آن‌ها بحث هسته‌ای بسیار مهم بود و همچنین مبحث تنگه هرمز، نسبت به سایر بخش‌ها، از اهمیت بالاتر و بیشتری برخوردار بود. لذا دیدیم که در اجرا و در عمل هم نسبت به تعهدات خود پایبند نماندند و عملا شروع کردند به یک سلسله تحرکات، بهانه‌گیری‌ها و مشکلاتی را به وجود آوردند تا شاید بتوانند به نوعی به بخشی از خواسته‌های خود که در میدان جنگ به دست نیاورده بودند و در میدان دیپلماسی هم به نوعی برابر میل‌شان محقق نشده بود، در قالب این مشکلاتی که به وجود می‌آورند یا تهدیداتی که در سطح منطقه دارند، یا با همراه کردن برخی از کشورها از طریق فشار، دست یابند تا بتوانند به آن اهداف خود برسند.

وی تصریح کرد: حال منشأ این اتفاقات چه بود؟ چند موضوع مطرح بود. یکی اینکه در واقع فشاری که بر افکار عمومی نسبت به آن‌ها وجود داشت، چه در عرصه داخلی خودشان و چه در عرصه بین‌المللی، مؤثر بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: در عرصه بین‌المللی، هژمونی قدرت آن‌ها شکسته شده بود و شما یک تحلیل گر واقعی را در این دنیای پهناور پیدا نمی‌کنید که به این نتیجه رسیده باشد و بگوید در این جنگ، مثلا پیروزی با آمریکایی‌ها بود. همه، به نوعی، آمریکایی‌ها را شکست‌خورده معرفی کردند و تحلیل‌هایشان بر این مبنا صورت گرفت. این مسئله هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه داخلی برای‌شان فشار ایجاد کرده بود. پس یکی از منشأهایی که می‌بینیم آمریکایی‌ها بر اساس آن تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردند پایبند نماندند، می‌تواند همین عامل فشار باشد که در داخل بر آن‌ها وجود داشت، به اضافه شکست هژمونی قدرت آن‌ها در سطح بین‌المللی. می‌خواستند با این تحرکات سعی کنند، در واقع، بخشی از آن هژمونی را زنده نگه دارند و بتوانند آن کبکبه و دبدبه استکباری و قدرت مطلق بودن خود را به اثبات برسانند.

وی ادامه داد: نکته دوم، در واقع، تست‌هایی بود که آن‌ها انجام می‌دادند تا شاید بتوانند در سایه این تست‌ها بخشی از آن قدرت از دست‌رفته را احیا کنند. جمهوری اسلامی ایران هم موضع مشخص و واضحی داشت. در تنظیم بندها به این جمع‌بندی رسیده بود و بندها را هم به‌گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی کرده بود که اگر چنانچه در جایی آن‌ها به تعهدات خود عمل نکردند، این‌ها بتوانند مابه‌ازایی برای این اتفاق داشته باشند و آن اتفاقی که در جریان برجام افتاد، در اینجا تکرار نشود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران موضع خود را به‌طور صریح و واضح مشخص کرده است که اگر آمریکایی‌ها بخواهند نسبت به این مفاهیم توجه نکنند، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اقدام متقابل داشته باشد و هم مقابله‌سازی انجام دهد و هم بتواند به آن تعهداتی که در این تفاهم‌نامه آمده بود عمل نکند، به دلیل اینکه طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است. صحنه، آن چیزی است که فعلاً تا اینجا اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: از طرفی هم نیروهای مسلح ما این آمادگی را دارند و این را رسما اعلام کرده‌اند. با توجه به تفاهمی که بین میدان و دیپلماسی ما وجود دارد و از طرفی، پشتوانه قوی مردمی که ما داریم و خصوصا با بدرقه عظیم و گسترده‌ای که مردم ما و مردم منطقه توانستند برای دنیا رقم بزنند و اعجاب دنیا را به خود جلب کنند، که همان بدرقه و تشییع رهبر عظیم‌الشأن و شهید ما بود، قدرتی برای جمهوری اسلامی ایران خلق شد که هم بی‌نظیر بود و هم در تاریخ سابقه نداشته است و دوست و دشمن نسبت به آن معترف هستند.

احمدی خاطرنشان کرد: بنابراین، به اعتقاد من، ممکن است این اتفاقات برای ما آسیب‌هایی داشته باشد، اما قطعا آینده کار و افق آن، آینده و افقی روشن است. همان‌گونه که مردم ما توانستند در سایه اتحاد، انسجام و یکپارچگی و از طرفی مسئولان با متعهد بودن به ارزش‌ها و متعهد بودن به حفظ منافع ملی، پیرامون به اصطلاح ولایت فقیه، ان‌شاءالله بتوانند این مسیر را با قدرت، عزت و سرافرازی ادامه دهند و حتماً موفقیت، در نهایت، ان‌شاءالله متعلق به کشور ما است.

احمدی در پاسخ به این سؤال که طرح مجلس درباره تنگه هرمز به کجا رسیده و کمیته حقوقی مشترک تهران و مسقط چگونه قرار است موضوع مدیریت تنگه را تعیین کند، گفت: یک صحبت‌هایی صورت گرفته و مقدماتی هم فراهم شده است، اما باید از یک طرف دیگر به این قضیه نگاه کنیم. عمانی‌ها در خصوص این موضوع تحت فشار برخی از کشورهای منطقه و فشار آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هستند و این موضوع چیز کمی نیست.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران مصمم است که اگر چنانچه عمان همراهی کند، با عمان، با توجه به رابطه خوبی که وجود دارد، بتوانیم کار را پیش ببریم. ولی اگر روزی، بنا به هر دلیلی و با هر توجیهی، عمان بخواهد مسیری برخلاف مسیر ما در پیش بگیرد یا اینکه مسیر دیگری برای خود تعریف کند، قطعاً جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را دنبال می‌کند و به لحاظ حقوق بین‌الملل و نیز مبانی موجود، در ارتباط با تنگه، می‌تواند بر اساس ترتیبات و مقررات مربوط به عبور و مرورهای بی‌ضرر که برای کشور ما وجود دارد، مسیر کار خود را پیش ببرد و جمهوری اسلامی ایران این کار را انجام خواهد داد.

احمدی درباره بررسی «طرح مدیریت ایران در تنگه هرمز» در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس طرحش را مصوب کرده است. صحن هم برگزار شد و در اولین فرصت طرح مدیریت تنگه هرمز اعلام وصول شد، نمایندگان هم هم نسبت به این موضوع دغدغه دارند و هم حساس هستند. ان‌شاءالله آنچه بتواند تضمین‌کننده منافع ملی کشور باشد، در این طرح پیش‌بینی خواهد شد و به عنوان یک مصوبه، دولت را ملزم خواهد کرد که بر اساس آن مصوبه، نسبت به حفظ موقعیت استراتژیک تنگه هرمز، کار خود را ادامه دهد.