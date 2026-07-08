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ربیعی:

به جای تهدید، باید با احترام با ایران برخورد شود

به جای تهدید، باید با احترام با ایران برخورد شود
کد خبر : 1810476
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دستیار امور اجتماعی رئیس جمهور تاکید کرد: به جای تهدید، باید با احترام با ایران برخورد شود.

به گزارش ایلنا علی ربیعی دستیار امور اجتماعی رئیس جمهور با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود در  ایکس نوشت:

« تناقض در سخنان او نشان می‌دهد که درک درستی از ایران ندارد. به گفته او، ایران با وجود اختلاف‌نظرها، نقدها و حتی اعتراضات داخلی، در برابر هرگونه تجاوز خارجی، به‌ویژه از سوی اسرائیل، موضعی واحد و قاطع دارد.»

ربیعی درباره روایت های رژیم اسرائیل و برخی رسانه های فارسی زبان وابسته فزود: «نباید فریب روایت‌های رژیم اسرائیل و برخی رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته را خورد.

به نوشته او، «ایران واقعی» همان چیزی است که در روزهای اخیر دیده شد و برخلاف برخی روایت‌ها، ایران یک ملت واحد با تاریخی کهن است.»

وی در پایان تاکید کرد:« راهی جز توافق با ایران وجود ندارد و به جای تهدید، باید با احترام با ایران برخورد شود.»

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