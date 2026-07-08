به گزارش ایلنا علی ربیعی دستیار امور اجتماعی رئیس جمهور با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود در ایکس نوشت:

« تناقض در سخنان او نشان می‌دهد که درک درستی از ایران ندارد. به گفته او، ایران با وجود اختلاف‌نظرها، نقدها و حتی اعتراضات داخلی، در برابر هرگونه تجاوز خارجی، به‌ویژه از سوی اسرائیل، موضعی واحد و قاطع دارد.»

ربیعی درباره روایت های رژیم اسرائیل و برخی رسانه های فارسی زبان وابسته فزود: «نباید فریب روایت‌های رژیم اسرائیل و برخی رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته را خورد.

به نوشته او، «ایران واقعی» همان چیزی است که در روزهای اخیر دیده شد و برخلاف برخی روایت‌ها، ایران یک ملت واحد با تاریخی کهن است.»

وی در پایان تاکید کرد:« راهی جز توافق با ایران وجود ندارد و به جای تهدید، باید با احترام با ایران برخورد شود.»

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