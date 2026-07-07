در پیامی؛
رحیمی انتصاب مجدد اژهای به ریاست قوه قضاییه را تبریک گفت
در پی صدور حکم رهبر معظم انقلاب و انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضاییه، وزیر دادگستری پیام تبریکی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در پی صدور حکم رهبر معظم انقلاب و انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضاییه، وزیر دادگستری پیام تبریکی به این شرح صادر کرد:
متن این پیام به شرح ذیل است:
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژهای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
انتصاب مجدد جنابعالی از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که بیانگر اعتماد و رضایت معظمله از عملکرد ارزشمند و شایسته حضرتعالی در دوره گذشته است، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون جنابعالی را در مسیر تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، گسترش عدالت، صیانت از حقوق عامه و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.
بیتردید یکی از عوامل موفقیتهای چشمگیر قوه قضائیه در سالهای اخیر، رویکرد تعاملی، همکاریهای سازنده و همافزایی مؤثر جنابعالی با سایر قوا و نهادهای حاکمیتی در راستای احقاق حق، اجرای عدالت و خدمترسانی به مردم بوده است؛ رویکردی که آثار و برکات آن در ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی و افزایش اعتماد عمومی بهخوبی مشهود است.
وزارت دادگستری نیز در چارچوب مأموریتها و وظایف قانونی خود، همانند گذشته، با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود، همکاری و همراهی کامل با قوه قضائیه را در تحقق اهداف و برنامههای آن قوه محترم در دستور کار خواهد داشت و در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.
همچنین این وزارتخانه خود را متعهد میداند در جهت رفع دغدغههای مدیریتی جنابعالی و فراهمسازی بسترهای مناسب برای ایفای هرچه بهتر وظایف خطیر قضات شریف و کارکنان خدوم دستگاه قضایی، بهگونهای که زمینه تحقق هرچه بیشتر عدالت، احقاق حقوق مردم و ارتقای امنیت قضایی در جامعه فراهم شود، نهایت همکاری و مساعدت را به عمل آورد.
در همین راستا، وزارت دادگستری خود را موظف میداند مطالبات، نیازها و امور مرتبط با قوه قضائیه را با جدیت و اهتمام ویژه در دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری نموده و در جهت پیشبرد برنامهها و تحقق اهداف دستگاه قضایی، نقش مؤثر و سازنده خود را ایفا نماید.
توفیق، عزت و سربلندی جنابعالی را در سایه عنایات حضرت ولیعصر (ارواحنا له الفدا) و تحت زعامت حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از خداوند متعال مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
امینحسین رحیمی- وزیر دادگستری