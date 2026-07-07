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نامه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به محضر رهبر انقلاب در پاسخ به تمدید دوره ریاست خود بر دستگاه قضا

نامه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به محضر رهبر انقلاب در پاسخ به تمدید دوره ریاست خود بر دستگاه قضا
کد خبر : 1809909
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رئیس قوه قضاییه نوشت: تمام همّ و سعی خود را به کار خواهم برد تا به نحو احسن مأموریت‌های محوله را به سرانجام برسانم و هدایت‌ها و توصیه‌ها و مطالبات امام شهیدمان و مطالب و نکات ارزشمند مناسبتی هفته قوه قضاییه سال جاری جنابعالی همواره سرلوحه کار خود و همکارانم خواهد بود.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به حکم تمدید دوره ریاست خود بر دستگاه قضا به امر مبارک رهبری معظم انقلاب اسلامی، در مرقومه‌ای به محضر معظم‌له، تاکید کرد: تمام همّ و سعی خود را به کار خواهم برد تا به نـحـو احسن مأموریت‌های محوله را به سرانجام برسانم و هدایت‌ها و توصیه‌ها و مطالبات امام شهیدمان و مطالب و نکات ارزشمند مناسبتی هفته قوه قضاییه سال جاری جنابعالی همواره سرلوحه کار خود و همکارانم خواهد بود. 

متن این مرقومه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم 

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله آقاسید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) 

سلام علیکم.

با عرض تسلیت مجدد شهادت حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام و یاران با وفایشان و همچنین شهادت امام شهیدمان رضوان‌الله‌تعالی‌علیه و فرزندان و سایر بازماندگان آن عزیز سفر کرده به پیشگاه حضرت بقیةالله‌الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و به شما رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله‌تعالی) از حُسن اعتماد حضرت مستطاب عالی و انتصاب مجدد اینجانب برای تصدی ریاست قوه قضاییه تشکر می‌کنم. از خدای عزّ و جلّ و سرورمان حضرت صاحب‌الامر علیه‌السلام استمداد می‌طلبم و توفیق انجام این مسئولیت سنگین را خواهانم. 

بـحول و قـوّه الهی تمام همّ و سعی خود را به کار خواهم برد تا به نـحـوه احسن مأموریت‌های محوله را به سرانجام برسانم و هدایت‌ها و توصیه‌ها و مطالبات امام شهیدمان و مطالب و نکات ارزشمند مناسبتی هفته قوه قضاییه سال جاری جنابعالی همواره سرلوحه کار خود و همکارانم خواهد بود و انتظار است مستمراً از دعای خیر و هدایت‌های حضرتعالی بهره‌مند باشیم.

غلامحسین محسنی اژیه

نامه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به محضر رهبر انقلاب در پاسخ به تمدید دوره ریاست خود بر دستگاه قضا

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