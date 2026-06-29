بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره ضرورت حمایت از دیپلماسی

به گزارش ایلنا، متن بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

تحولات اخیر در عرصه سیاست خارجی و گشایش‌های امیدوارکننده‌ای که در مسیر گفتگو و کاهش تنش‌های بین‌المللی پدید آمده است، بار دیگر به اثبات رساند که عقلانیت، تدبیر و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های دیپلماسی، مؤثرترین و کارآمدترین راه برای صیانت از منافع ملی، تأمین امنیت کشور و رفاه و آسایش مردم است. تجربه سال‌های گذشته نیز به روشنی ثابت کرده است که تداوم تنش، استمرار تحریم و در نتیجه زندگی در فضای اصظراب و ناامنی، بیش از هر چیز به مردم و آینده کشور آسیب‌های جدی و جبران ناپذیری وارد می‌سازد.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، از هر اقدامی که در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت، به کاهش تنش‌ها، رفع تحریم‌های ظالمانه و گسترش تعاملات سازنده جمهوری اسلامی ایران با جهان بینجامد، استقبال می‌کند؛ به همین دلیل از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان و سایر اعضای محترم تیم مذاکره‌کننده کشور که با هدف دفاع از حقوق مسلم ملت و تأمین منافع عالی نظام، این مسئولیت سنگین و خطیر را بر عهده گرفته‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

بی‌تردید، مذاکرات پیش‌رو با آمریکا، موانع و پیچیدگی‌های فراوانی را به همراه دارد. بی‌اعتمادی متقابل ناشی از تجربه‌های تلخ گذشته، فشارها و کارشکنی‌های مخالفان منطقه‌ای و بین‌المللیِ هرگونه تفاهم، و نیز جریان‌های داخلی و خارجی که استمرار تحریم و بحران را به سود خود می‌دانند، از مهمترین و حساس‌ترین چالش‌های این مسیر سرنوشت‌ساز به شمار می‌روند. در چنین شرایط حساسی، ضروری است همه جریان‌های سیاسی و رسانه‌های مسئول، با رعایت کامل مصالح کشور، از هرگونه سخن یا اقدامی که موجب تضعیف جایگاه مذاکره‌کنندگان، ارسال پیام اختلاف، چندصدایی و چنددستگی به طرف مقابل، یا کاهش قدرت چانه‌زنی و میدان‌داری ایران در عرصه بین‌المللی شود، به طور جدی و هوشمندانه پرهیز کنند.

نقد سیاست‌ها و عملکرد مسئولان، حقی مسلم و لازمه پویایی و بالندگی جامعه است؛ اما باید اذعان داشت که نقد سازنده با تخریب، تخطئه و تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کشور تفاوتی بنیادین و اساسی دارد. تخریب دولت، هجمه به تیم مذاکره‌کننده و ایجاد فضای بدبینی و یأس، نه تنها کمکی به تأمین حقوق ملت نمی‌کند، برعکس می‌تواند منافع ملی را در معرض آسیب جدی قرار دهد و فرصت‌های ارزشمند پیش‌آمده را از بین ببرد.

از نگاه آموزه‌های اسلامی، حفظ عزت ملت و مصالح عمومی، دفع ضررهای بزرگ از جامعه و اهتمام به زندگی و معیشت مردم، از مهمترین مسئولیت‌های حاکمیت و همه نیروهای سیاسی است. از این رو، هر اقدامی که بتواند زمینه را برای رفع تحریم‌های ظالمانه، گسترش همکاری‌های اقتصادی و فناورانه، انتقال دانش و فناوری روز و بهبود چشمگیر وضعیت معیشتی و رفاهی مردم فراهم آورد، شایسته حمایت و تقویت همه‌جانبه است.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همچنین بر ضرورت تقویت انسجام ملی، پرهیز از دوقطبی سازی، استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی و کارشناسی و مشارکت همه نیروهای دلسوز نظام در حل مسائل اساسی و راهبردی کشور تأکید می‌کند. امروز بیش از هر زمان دیگر، ایران نیازمند همدلی، گفتگوی مسئولانه و ترجیح منافع ملی بر رقابت‌های سیاسی و جناحی است.

امید است با توکل بر خداوند متعال، تدبیر مسئولان، حمایت آگاهانه مردم و همکاری همه دلسوزان کشور، یادداشت تفاهم کنونی بین ایران و آمریکا به دستاوردی پایدار، مقتدرانه و عزتمند در جهت تأمین منافع ملی، رفع کامل تحریم‌ها، کاهش اساسی مشکلات اقتصادی و تقویت هرچه بیشتر جایگاه و نقش ایران در عرصه بین‌المللی تبدیل شود و زمینه را برای توسعه همه جانبه ایران فراهم کند.»

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