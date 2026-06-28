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عارف:

مهمانان خارجی از جمعه برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب وارد ایران می‌شوند

مهمانان خارجی از جمعه برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب وارد ایران می‌شوند
کد خبر : 1805785
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معاون اول رئیس‌جمهور از ورود مقامات و هیأت‌های خارجی از روز جمعه برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای استقبال از مهمانان، حضور آنان در مراسم و برگزاری دیدارهای دوجانبه با مقامات کشور انجام شده است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه امروز هیأت دولت که به ریاست وی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر، بیان کرد: این حادثه در ماه‌های اولیه جنگ تحمیلی هشت ساله و پس از حادثه ۳۰ خرداد رخ داد. تلقی دشمن این بود که با این رخدادها، پرونده نظام جمهوری اسلامی بسته خواهد شد اما تاب‌آوری و اقتدار نظام به دشمن اثبات شد.

وی با اشاره به وجود انسجام،همدلی و وفاق بین قوه قضاییه و دولت، خاطرنشان کرد: روابط دو قوه در شرایط مطلوبی قرار دارد. قوه قضاییه تلاش می‌کند تا مشکلات و خواسته‌های دولت را برطرف سازد و در مقابل هم رویکرد دولت برآورده کردن خواسته‌های قوه قضاییه است. همچنین جلسات منظمی بین روسا و معاونان دو قوه برگزار می‌شود که نتیجه این جلسات، وفاق و حل مشکلات است.

عارف همچنین گفت: مراسم وداع و تشییع رهبر عظیم‌الشان و شهید انقلاب که در روزهای آینده برگزار می‌شود شاید مهمترین رویداد قرن بیست و یکم باشد. مردم میزبانان اصلی این مراسم بوده و در صحنه هستند و شعار هر خانه یک موکب اتفاق افتاده است. نهادهای دولتی، عمومی و سازمان‌های مردم نهاد نیز به خوبی به میدان آمده‌اند‌ که صمیمانه از همگی تشکر می‌کنم. 

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه آمادگی خوبی برای برگزاری این مراسم وجود دارد، افزود: مراقبت‌ها و تمهیدات ویژه‌ای انجام شده است تا ازدحام و تراکم جمعیت منجر به بروز حادثه‌ای نشود. ان‌شاالله این مراسم در یک فضایی باشکوه و با آرامش و رعایت مسایل ایمنی و امنیتی مردم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال مقامات خارجی برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: از روز جمعه مهمانان عزیزی از کشورهای مختلف برای حضور در این مراسم وارد کشور می‌شوند که برنامه‌ریزی مناسبی برای استقبال از این مهمانان و حضور آنان در مراسم‌های برگزار شده و همچنین ملاقات‌های دوجانبه با مقامات کشورمان انجام شده است.

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