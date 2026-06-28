پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی به مناسبت هفتم تیرماه، سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت توسط رژیم صدام، در شبکه ایکس نوشت:

39 سال پیش در چنین روزی (7 تیر 1366)، مردم بی‌دفاع سردشت قربانی یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های قرن با استفاده از سلاح‌های شیمیایی شدند؛ جنایتی که بدون پشتیبانی فنی و فناوری - و مهم‌تر از همه حمایت سیاسی - برخی کشورهای غربی، به‌ویژه آلمان، آمریکا، انگلیس و فرانسه، هرگز نمی‌توانست با آن ابعاد از سوی رژیم صدام ارتکاب یافته و بارها در طول دوره جنگ تحمیلی 8 ساله تکرار شود.

مردم ایران، خصوصاً مردم نجیب سردشت و بسیاری از رزمندگان و غیرنظامیانی که هدف این سلاح‌های ممنوعه قرار گرفتند، بیش از هر ملت دیگری معنای این فاجعه را می‌شناسند و فراموش نمی‌کنند که برخی کشورهای غربی از جمله دولت آلمان چگونه نقش خود در تجهیز رژیم صدام به سلاح‌های شیمیایی را با عنوان فریبنده «کمک‌های فنی و لجستیکی» توجیه می‌کردند.

تلخ آنکه همین ادبیات امروز نیز به‌عنوان پوششی برای توجیه همکاری در ارتکاب تجاوز نظامی و جنایات جنگی آمریکایی-صهیونیستی علیه ملت ایران تکرار می‌شود: «حمایت‌های فنی و لجستیکی».

سردشت به نمایندگی از همه ایرانیان همچنان مطالبه‌گر حقیقت و عدالت است؛ و تا زمانی که همه آمران، عاملان و حامیان این جنایت، از جمله تأمین‌کنندگان فناوری و تجهیزات آن، مسئولیت خود را نپذیرند و عدالت در مورد آنها اجرا نشود، مطالبه‌گری ملت ایران و هر انسان آزاده‌ای ادامه خواهد یافت.