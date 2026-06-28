به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد گلزاری در گردهمایی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، با اشاره به پیام رهبری عالیقدر در خصوص این تفاهم‌نامه گفت: در متن پیام ایشان نکات کلیدی و برجسته‌ای چون تأکید بر دلسوز بودن و حسن نظر مسئولان کشور، مسئولیت رئیس‌جمهور محترم و استیصال دشمن وجود داشت، اما برخی این پیام را بهانه‌ای برای رفتارهای وحدت‌شکن و حتی توهین به رئیس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده قرار دادند که مورد اعتراض همه دلسوزان کشور نیز قرار گرفته است.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر رویکرد دولت در حفظ وحدت و پرهیز از قطبی‌سازی‌های وحدت‌شکن تصریح کرد: آنچه در این تفاهم‌نامه نوشته شده شامل 5 پیش‌شرط برای آغاز مذاکرات است که یک شرط متعلق به ایران و 4 شرط برای طرف آمریکایی است. از این 4 شرط، محاصره دریایی رفع شده است. طبق آنچه سازمان بنادر می‌گوید از همان ابتدای تفاهم این اتفاق افتاده است. رفع تحریم نفتی هم صورت گرفته و بر اساس آخرین آمار شاهد عبور 35 میلیون بشکه نفت توسط ایران در همین روزهای نخست تفاهم‌نامه بوده‌ایم. اقدامات لازم برای استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده نیز صورت گرفته است.

گلزاری با بیان اینکه دو مورد از شروط تفاهم‌نامه همچنان محقق نشده است، توضیح داد: بند یک تفاهم‌نامه درباره مسئله لبنان و بند دیگر تنگه هرمز است که ایران محکم پای آن ایستاده است. هم دفاع از مقاومت لبنان و هم عبور از تنگه هرمز با ترتیباتی که ایران مشخص می‌کند، از خطوط قرمزی است که باید رعایت شود.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد: اطلاع‌رسانی در خصوص مذاکرات سازوکارهای خود را دارد، اما بسیاری از دستگاه‌های اجرایی باید در خصوص تأثیرات این تفاهم‌نامه و اقداماتی که صورت گرفته با مردم سخن بگویند. اگر امروز با مردم شفاف سخن نگوییم و اقدامات و نتایج حاصل از تفاهم‌نامه را برای مردم تشریح نکنیم، فردا افسوس خواهید خورد که چرا صدای یک اقلیت وحدت‌شکن تا این میزان بلند است.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: در روزهای آینده با یک حادثه بزرگ ملی و بین‌المللی روبرو هستیم. پیام برگزاری این مراسم باید افزایش انسجام ملی و وحدت ایران و ایرانیان باشد. همه دست‌اندرکاران و مسئولان برگزاری مراسم تأکید دارند که این حادثه بزرگ متعلق به همه سلایق، گروه‌ها، اقوام و مذاهب است.

وی درباره ضرورت هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی در خصوص اطلاع‌رسانی و روایت برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: معاون اول محترم تأکید ویژه دارند که روایت‌گری این مراسم باید در سطح بین‌المللی و ماندگار صورت گیرد. دستگاه‌های دولتی و استانداری‌ها در کنار سایر بخش‌ها و ارکان حاکمیتی نقشی تعیین‌کننده در برگزاری این مراسم دارند، لذا روایت‌گری و اطلاع‌رسانی روابط عمومی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

گلزاری تأکید کرد: این مراسم نماد ایران مقتدر است. لذا انتظار می‌رود در کنار تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های مختلف اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم، همکاران روابط عمومی و رسانه‌های دولتی نیز به نحو شایسته‌ای این اقتدار و عظمت را به تصویر بکشند.