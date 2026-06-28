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پیام وزیر کشور به مناسبت هفته قوه قضائیه

پیام وزیر کشور به مناسبت هفته قوه قضائیه
کد خبر : 1805745
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وزیر کشور به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسکندر مؤمنی،‌ وزیر کشور به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

هفتم تیرماه، روز قوه قضائیه، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه رفیع این نهاد عدالت‌گستر و تجلیل از خدمات شبانه‌روزی و تلاش‌های خالصانه قضات شریف و کارکنان خدوم دستگاه قضا در سراسر کشور است؛ روزی که با یاد و خاطره معمار بزرگ این قوه، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و یارانش گره خورده است.

تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با قوه قضائیه، همواره بستر‌ساز تحکیم قانون‌مداری و ارتقای رضایتمندی و آرامش روانی جامعه بوده و خواهد بود.

قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران، مأمن و پناهگاه ستمدیدگان، ضامن اجرای قانون و مظهر عدالت و امنیت اجتماعی است. کارآمدی، استقلال و اقتدار این قوه، نقشی حیاتی و بی‌بدیل در حفظ انسجام ملی، صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و توسعه پایدار کشور ایفا می‌کند.

اینجانب با گرامیداشت این روز بزرگ، از همت والا و تلاش‌های ارزنده رئیس محترم قوه قضائیه و تمامی مسئولان، قضات و کارکنان این مجموعه در راستای گسترش عدل و احقاق حق، تقدیر و تشکر نموده و توفیق روزافزون آنان را در مسیر خدمت به ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

انتهای پیام/
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