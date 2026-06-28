رئیسجمهور دیدار با با آیتالله سعیدی:
دولت در جنگ اخیر اجازه نداد زندگی مردم دچار اختلال شود
رئیس جمهور با تشریح اقدامات دولت و نیروهای مسلح در مدیریت جنگ اخیر، حضور مردم و انسجام ملی را مهمترین عامل ناکامی دشمن در تحقق اهداف خود دانست؛ آیتالله سعیدی نیز با تأکید بر وعده الهی در نصرت مؤمنان، ایستادگی مردم و مسئولان در برابر فشارها و توطئههای دشمن را مایه عزت و اقتدار کشور توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، پزشکیان در نخستین بخش از برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، پس از تشرف به حرم مطهر کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه(سلاماللهعلیها)، با آیتالله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس و نماینده ولیفقیه در استان قم، دیدار و گفتوگو کرد.
رئیسجمهور در این دیدار با تشریح آخرین تحولات و شرایط حاکم بر کشور بهویژه در جریان جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، ضمن تبیین ابعاد مختلف این رخداد و اقدامات صورتگرفته از سوی ارکان مختلف نظام، اظهار داشت: دشمنان ملت ایران در این جنگ مرتکب جنایات گسترده و کمسابقهای شدند که به شهادت رهبری عظیمالشأن، جمعی از فرماندهان، مسئولان، شهروندان بیگناه و حتی دانشآموزان انجامید، اما در مقابل، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، بسیج و فرماندهی انتظامی، با ایثار، اقتدار و آمادگی مثالزدنی، کارنامهای درخشان و افتخارآمیز از خود به جا گذاشتند.
پزشکیان با تقدیر از همراهی و حضور آگاهانه مردم در صحنه، افزود: سرمایه اجتماعی و انسجام ملی مهمترین عامل ناکامی دشمن در تحقق اهداف راهبردی خود بود. دشمن با طراحی یک جنگ ترکیبی و چندلایه، در پی تضعیف ارکان نظام و ایجاد شرایط بیثباتی داخلی بود، اما حضور هوشمندانه و پایدار مردم در صحنه، تمامی محاسبات و سناریوهای آنان را با شکست مواجه کرد.
رئیسجمهور با اشاره به اقدامات دولت در مدیریت شرایط جنگی تصریح کرد: دولت نیز همگام با نیروهای مسلح و مردم، با بسیج کامل ظرفیتهای اجرایی، مدیریتی و خدماتی کشور، تلاش کرد آثار و تبعات جنگ برای مردم به حداقل برسد. وزرا، استانداران، فرمانداران، بخشداران و مجموعه مدیران اجرایی کشور بهصورت شبانهروزی در میدان خدمت حضور داشتند تا ضمن حفظ پایداری خدمات عمومی، آرامش روانی و معیشتی جامعه نیز صیانت شود.
پزشکیان افزود: بخشی از راهبرد دشمن علاوه بر تهاجم نظامی، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین کالا، اعمال فشارهای اقتصادی، دامن زدن به نارضایتی عمومی و القای شرایط بحرانی در کشور بود، اما با لطف الهی، هوشیاری مردم و تلاش جهادی دستگاههای اجرایی، این توطئه نیز ناکام ماند و خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافت.
رئیسجمهور همچنین با مرور روند تحولات سیاسی و دیپلماتیک منجر به توقف جنگ، نقش راهبردی و هدایتگرانه رهبری عالیقدر در مدیریت این مقطع حساس را مورد تأکید قرار داد و گفت: در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبری و مسئولیتهایی که در این چارچوب به دولت واگذار شد، دستاوردهایی در حوزههای مختلف حاصل شده است که از جمله آن میتوان برقراری آرامش و ثبات نسبی در لبنان و همچنین برخی گشایشهای اقتصادی اشاره کرد.
پزشکیان با اشاره به تلاش برخی بازیگران برای ایجاد تنش و بیثباتی در منطقه، بهویژه در حوزه خلیج فارس، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره از ثبات، امنیت و گفتوگو حمایت کرده و امیدواریم تمامی طرفها به تعهدات و توافقات صورتگرفته پایبند باشند تا زمینه تقویت امنیت و آرامش پایدار در منطقه فراهم شود.
رئیسجمهور هدف از سفر به قم را علاوه بر زیارت بارگاه نورانی حضرت معصومه(س)، دیدار و گفتوگو با مراجع عظام تقلید، علما و فضلای حوزههای علمیه عنوان کرد و گفت: دولت خود را نیازمند بهرهمندی مستمر از دیدگاهها، رهنمودها و دغدغههای مراجع و علما میداند. در این مسیر تلاش کردهایم کشور با کمترین چالش و اختلال اداره شود، اما شرایط پیشرو همچنان نیازمند هوشیاری، آمادگی و انسجام ملی است و باید برای مواجهه با هر سناریوی احتمالی آماده باشیم.
پزشکیان افزود: امیدواریم بتوانیم با تداوم خدمت صادقانه به مردم، پاسدار خون پاک شهدای والامقام جنگ اخیر باشیم و در برابر آنان و ملت ایران سربلند بمانیم.
در این دیدار آیتالله سعیدی نیز ضمن خیرمقدم به رئیسجمهور و هیأت همراه و تسلیت شهادت رهبری عظیمالشأن و جمعی از فرماندهان، مسئولان و مردم بیگناه در حوادث اخیر، اظهار داشت: آنچه تحمل این مصائب و عبور از این آزمونهای دشوار را ممکن میسازد، تمسک به وعدههای الهی و اعتماد به نصرت خداوند متعال است.
تولیت آستان حرم حضرت معصومه(س) با استناد به آیات قرآن کریم افزود: خداوند متعال وعده داده است که اگر مؤمنان در مسیر یاری دین الهی گام بردارند، از حمایت و نصرت الهی برخوردار خواهند شد و این نصرت با استقامت و ثبات قدم همراه است.
آیتالله سعیدی تصریح کرد: بیتردید حوادث و بحرانهای بزرگ میتواند دلها و ارادهها را به لرزه درآورد، اما هنگامی که هدف، دفاع از ارزشهای الهی و صیانت از عزت و استقلال کشور باشد، تهدیدها، فشارها و دشمنیها نمیتواند خللی در عزم و اراده ملت و مسئولان ایجاد کند.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) خاطرنشان کرد: دشمنان با طراحی این جنایات و فشارها درصدد تضعیف روحیه مردم و مسئولان و لرزاندن گامهای آنان بودند، اما به فضل الهی، ملت ایران و مسئولان نظام با صلابت و استواری در میدان ایستادند و این ایستادگی زمینهساز تحقق وعدههای الهی خواهد بود.
آیتالله سعیدی در پایان با آرزوی موفقیت برای رئیسجمهور و دولت، بر ضرورت حفظ وحدت، همبستگی و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی و همدلی داخلی هستیم و یقیناً با حفظ این وحدت، دشمنان ملت ایران ناکام و منکوب خواهند شد.