مخبر:
حافظه تاریخی حاکمان آمریکا مانند عمر تعهداتشان کوتاه است
دستیار مقام معظم رهبری نوشت:حافظه تاریخی حاکمان آمریکا مانند عمر تعهداتشان کوتاه است! زیر پا گذاشتن تفاهمنامه اخیر و بازگشت به خوی تجاوزگری، اراده ما را برای ایستادگی مستحکمتر میکند.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در صفحه شخصی خود نوشت: حافظه تاریخی حاکمان آمریکا مانند عمر تعهداتشان کوتاه است! زیر پا گذاشتن تفاهمنامه اخیر و بازگشت به خوی تجاوزگری، اراده ما را برای ایستادگی مستحکمتر میکند. تا زمانی که تنگه هرمز زیر چتر مدیریت بلامنازع ماست، رؤیاهای هژمونیک آنها در منطقه تعبیر نخواهد شد. آزموده را آزمودن خطاست.