به گزارش ایلنا، سیامک اسلامی رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح اقدامات این مرکز اظهار کرد: در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ جلسات متعددی با دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با مالکیت فکری، چون دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشگاه استاندارد وابسته به سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شده است. هدف از این نشست‌ها، ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک، تبادل تجربیات، شناسایی ظرفیت‌های موجود و بررسی راهکار‌های توسعه و حمایت مؤثر از دارایی‌های فکری در حوزه‌های مختلف بوده است.

وی افزود: مرکز مالکیت معنوی تلاش دارد با ایجاد سازوکاری منسجم برای تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی، پژوهشی و فعالان زیست‌بوم نوآوری، زمینه لازم برای حمایت هرچه بیشتر از حقوق پدیدآورندگان، مخترعان، صاحبان ایده و نوآوران را فراهم آورد. به همین منظور، تعاملات بین‌نهادی به عنوان یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های این مرکز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز مالکیت معنوی همچنین با اشاره به برگزاری رویداد ویژه‌ای به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری اظهار کرد: امسال با توجه به موضوع سال ۲۰۲۶ سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، رویدادی تخصصی با حضور پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، جمعی از مخترعان، طراحان برتر جوان و نوجوان و مدال‌آوران انجمن بین‌المللی اختراعات برگزار شد. در این رویداد تلاش شد تا نقش مالکیت فکری در توسعه فناوری‌های ورزشی، حمایت از ایده‌های نوآورانه و ایجاد بستر مناسب برای تجاری‌سازی دستاورد‌های این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و پاس داشته شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در این نشست‌ها و رویداد‌ها مورد توجه قرار گرفته، بررسی چالش‌های تجاری‌سازی مصادیق مالکیت فکری است. در این راستا، مطالعات و تحقیقات متعددی با هدف شناسایی موانع موجود و ارائه راهکار‌های عملی برای تسهیل فرایند تبدیل ایده‌ها و دارایی‌های فکری به محصولات و خدمات قابل عرضه در بازار انجام شده است.

رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و هم‌فکری میان نهاد‌های مختلف در حوزه مالکیت فکری، از برگزاری مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی و بین‌نهادی با دستگاه‌ها و مراکز علمی و اجرایی کشور خبر داد و گفت: توسعه و نهادینه‌سازی فرهنگ مالکیت فکری، بدون مشارکت فعال نهاد‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: تقویت ارتباط میان نظام مالکیت فکری، بخش صنعت و بازار، از جمله ضرورت‌هایی است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایفا کند.

اسلامی در ادامه از آغاز اجرای «طرح ملی نشانه‌های جغرافیایی» به عنوان یکی از برنامه‌های راه‌بردی مرکز مالکیت معنوی خبر داد و گفت: با وجود آنکه بیش از ۲۲ سال از تصویب قانون مرتبط با نشانه‌های جغرافیایی در کشور می‌گذرد و طی این سال‌ها اقدامات و تلاش‌های ارزشمندی برای توسعه این حوزه صورت گرفته است، همچنان ظرفیت‌های قابل توجهی برای تقویت سازوکار‌های اجرایی و گسترش هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط وجود دارد تا این ابزار مهم بیش از پیش در خدمت توسعه اقتصادی و حفاظت از میراث بومی کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به تنوع اقلیمی، فرهنگی و تولیدی ایران افزود: کشور ما از ظرفیت‌های بسیار غنی در حوزه نشانه‌های جغرافیایی برخوردار است و بسیاری از محصولات کشاورزی، صنایع دستی، فرآورده‌های سنتی و تولیدات بومی مناطق مختلف کشور می‌توانند از طریق ثبت و حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، ارزش افزوده اقتصادی و مزیت رقابتی قابل توجهی کسب کنند.

رئیس مرکز مالکیت معنوی تأکید کرد: اجرای این طرح ملی با همکاری و مشارکت دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط دنبال خواهد شد و امید می‌رود با ایجاد سازوکار‌های هماهنگ و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور، زمینه شناسایی، ثبت و حمایت مؤثر از نشانه‌های جغرافیایی در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود. این اقدام علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی و تولیدات بومی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور و افزایش سهم ایران در بازار‌های داخلی و بین‌المللی ایفا کند.

اسلامی در پایان تصریح کرد: مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رویکردی آینده‌نگر و مبتنی بر تعامل سازنده با سایر نهادها، تلاش دارد ضمن ارتقای نظام حمایت از دارایی‌های فکری، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر نوآوری و خلاقیت را در کشور فراهم کند و مالکیت فکری را به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و اقتصاد دانش‌بنیان مورد توجه قرار دهد.

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