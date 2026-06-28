به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی در یادداشتی نوشت:

طراحان تهرانیِ خروج از حاکمیت در مجلس تنها ماندند و منزوی شدند ! نقشه انتخاباتی تصرف مجلس به سبک انقلابات رنگی اروپای شرقی شکست خورد !

"مجلس دوازدهم هرگز "مجلس ششم" نخواهد شد! ارتجاعِ فاسد نشان دادن ساختار در جمهوری اسلامی و توهمِ وجود کودتا در پارلمان شکست خورد!

هیچ نماینده ای مخالف گشوده شدن صحن نیست ؛ مجلس پس ار تشییع امامِ شهید به شکل عادی و با ابتکار و کار مضاعف بخصوص بر روی وعده های دولت به امام و امت در تآمین حقوق کشور بدون هیچ مماشاتی مقابل دشمنان ایران ، نظارت خواهد کرد

هیئت رئیسه مجلس و شعام و قاطبه نمایندگان مجلس( احتمالا بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس) نقشه ی انتخاباتی یک حزب سوپر انقلابیِ تهران برای تصرف مجلس به سبکِ انقلاباتِ رنگی اروپای شرقی را خنثی کردند!

فراخوان برای تحصن و متصل کردن پارلمان به خیابان که همان شعار انحرافی شاخه رادیکالِ اصلاح طلب در سال ۸۸ بود؛ بدترین اقدام در مجلس دوازدهم بود که می توانست از سوی برخی قانونگذاران در این نظام فقاهتی ولایتی انجام شود که با وجود تبیین های جریانِ عقلانیتِ انقلابی این طرح خروج از حاکمیت و ساختار شکست خورد.

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