خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در بیانیه وزارت خارجه مطرح شد:

حمله آمریکا به تأسیسات جنوب ایران، نقض توافق پایان جنگ و منشور سازمان ملل است

حمله آمریکا به تأسیسات جنوب ایران، نقض توافق پایان جنگ و منشور سازمان ملل است
کد خبر : 1805438
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت امور خارجه درباره نقض مجدد تفاهم خاتمه جنگ توسط آمریکا در بامداد ۷ تیرماه ۱۴۰۵، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه وزارت امور خارجه به این شرح است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد یکشنبه مورخ ۷ تیرماه ۱۴۰۵، به چند تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی کشور را به شدت محکوم می‌کند. این حملات وحشیانه که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و نیز نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است، نشان می‌دهد که رژیم آمریکا کمترین ارزش و اعتباری برای تعهدات خود قائل نیست و عهد شکنی بخشی از ماهیت این رژیم است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان در قبال صلح و امنیت بین‌المللی، بر عزم خود برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا، وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، تأکید می‌کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی