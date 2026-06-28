اعتبار کالابرگ متناسب با تورم بروزرسانی شود

به گزارش ایلنا، احمد انارکی با اشاره به اینکه اعتبار کالابرگ الکترونیک متناسب با تورم باید افزایش پیدا کند گفت: با توجه به افزایش مستمر نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، اعتبار فعلی کالابرگ الکترونیکی پاسخگوی نیاز خانوارهای مشمول نیست و تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد.

وی افزود: در زمان اجرای طرح کالابرگ، دولت اعلام کرده بود که میزان حمایت‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، اما در عمل افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی انجام نشده است. همین موضوع موجب شده قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد کاهش یابد و بخشی از اهداف این طرح محقق نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: تداوم اجرای موفق طرح کالابرگ مستلزم افزایش دوره‌ای اعتبار آن بر اساس نرخ تورم است تا خانوارهای هدف بتوانند کالاهای ضروری خود را بدون فشار مضاعف اقتصادی تأمین کنند. در غیر این صورت، با افزایش فاصله میان اعتبار کالابرگ و قیمت کالاها، اثربخشی این سیاست حمایتی به مرور کاهش خواهد یافت.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: دولت باید افزایش اعتبار کالابرگ را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم در نظر بگیرد تا از کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری شود؛ قطعا اجرای این سیاست می‌تواند ضمن حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد، به حفظ امنیت غذایی و کاهش فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین درآمدی نیز کمک کند.

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