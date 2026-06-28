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این هفته صورت می‌گیرد؛

حضور وزرای میراث فرهنگی و نیرو در نشست کمیسیون شوراهای مجلس

حضور وزرای میراث فرهنگی و نیرو در نشست کمیسیون شوراهای مجلس
کد خبر : 1805380
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وزرای میراث فرهنگی و نیرو در نشست‌های هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس حضور خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، نشست‌های هفته جاری کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

دستورکار این کمیسیون به شرح ذیل است:

_ نشست مشترک اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

_ نشست اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با وزیر نیرو. 

 

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