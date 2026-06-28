این هفته صورت میگیرد؛
حضور وزرای میراث فرهنگی و نیرو در نشست کمیسیون شوراهای مجلس
کد خبر : 1805380
وزرای میراث فرهنگی و نیرو در نشستهای هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس حضور خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، نشستهای هفته جاری کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
دستورکار این کمیسیون به شرح ذیل است:
_ نشست مشترک اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
_ نشست اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با وزیر نیرو.