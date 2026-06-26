به گزارش ایلنا، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به تشریح عملکرد این سازمان پرداخت.

عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به پیشینه فعالیت پزشکی قانونی در ایران اظهار کرد: فعالیت پزشکی قانونی در کشور از سال ۱۳۰۱ آغاز شده است و تا پیش از سال ۱۳۷۳ این مجموعه در قالب اداره‌ کلی زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۷۳ نیز قانون سازمان پزشکی قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این نهاد به‌عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت خود را ادامه داد.

وی افزود: سازمان پزشکی قانونی دارای پنج وظیفه اصلی است که دو وظیفه آن، همان‌گونه که از نامش پیداست، اظهارنظر کارشناسی در پرونده‌های پزشکی با جنبه قضایی و قانونی است. سه وظیفه دیگر این سازمان نیز در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و بین‌المللی تعریف شده است. بر همین اساس، سازمان پزشکی قانونی یک نهاد خدماتی، علمی و تخصصی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه کارشناسی‌های این سازمان امروز در بسیاری از پرونده‌های قضایی نقش تعیین‌کننده دارد، تصریح کرد: در حال حاضر، نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌ها فصل‌الخطاب و از اجزای جدایی‌ناپذیر رسیدگی‌های قضایی است.

مسجدی ادامه داد: برخلاف تصور عمومی که گمان می‌شود سازمان پزشکی قانونی صرفاً در زمینه تعیین علت فوت فعالیت می‌کند، این بخش تنها حدود ۴ درصد از مجموع فعالیت‌های سازمان را شامل می‌شود. بخش عمده خدمات پزشکی قانونی مربوط به معاینات مختلف است؛ از جمله معاینات مربوط به ضرب و جرح، تصادفات، حوادث کار، حضانت، معاینات زنان و مردان و همچنین موضوع عدم تحمل کیفر و دیگر پرونده‌های ارجاعی.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع پرونده‌های ارجاعی، بخش قابل‌توجهی مربوط به معاینات تخصصی است و تنها بخشی از مراجعات به حوزه تعیین علت فوت مربوط می‌شود. همچنین در کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی نیز سالانه ده‌ها هزار پرونده در حوزه‌هایی همچون قصور پزشکی، روان‌پزشکی و تعیین علت بررسی می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با تأکید بر ضرورت کاهش مراجعات حضوری و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات این سازمان بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه، از اجرای برنامه‌های ویژه برای مناطق محروم خبر داد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۷۰ مرکز پزشکی قانونی در سراسر کشور به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند، تصریح کرد: با این وجود، ۱۵۰ شهرستان عمدتاً مناطق محروم و دورافتاده فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند که باعث ایجاد بار مراجعات و تردد شهروندان این مناطق به شهر‌های دیگر می‌شود.سالانه یک‌سوم از پرونده‌های قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

مسجدی در خصوص راهکار‌های عملیاتی سازمان برای رفع این معضل گفت: برای کاهش مراجعات و تسهیل امور مردم، در شهر‌هایی که هنوز امکان ایجاد مرکز مستقل فراهم نشده، از ظرفیت «پزشکان معتمد» برای ارائه خدمات استفاده کرده‌ایم.

مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در تشریح دستاورد‌های علمی این سازمان و تلاش برای رسیدن به مرجعیت علمی در منطقه گفت: پزشکی قانونی ایران برخلاف محدودیت‌های ظالمانه تحریم، نه تنها به دانش بومی دست یافته است، بلکه دستاورد‌های علمی خود را برای ارتقای سلامت بشر در اختیار جامعه علمی جهانی قرار می‌دهد.

مسجدی با اشاره به تولید «الکل‌سنج تنفسی» اظهار داشت: در حالی که پیش از این به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به این فناوری محدود بود، اکنون ایران در کنار معدود کشور‌های صاحب این تکنولوژی قرار گرفته است. همچنین در بخش کیت‌های ژنتیک، متخصصان جوان دانش‌بنیان کشور موفق شدند کیت‌هایی را تولید کنند که به جای ۲۷ جایگاه ژنی (مشابه نمونه‌های آمریکایی)، ۳۰ جایگاه ژنی را شناسایی می‌کنند که این نشان‌دهنده برتری فنی محصول بومی است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه این سازمان هیچ انحصاری در انتشار داده‌های علمی ندارد، افزود: آمار دقیق حوادث رانندگی و آسیب‌های اجتماعی که در سازمان تولید می‌شود، به‌طور مستمر در اختیار وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها قرار می‌گیرد تا با تحلیل این داده‌ها، اقدامات پیشگیرانه برای کاهش مرگ‌ومیر و مصدومیت‌های جاده‌ای صورت گیرد. چشم‌انداز اصلی ما رسیدن به قله‌های مرجعیت علمی در سطح منطقه و جهان است.

رئیس سازمان پزشکی با بیان اینکه شعار سازمان ما است کیفیت بالا است، گفت: ۶۵۰ دانشجو را در ۴ سال گذشته جذب کردیم. همونین بانک ژنتیک یکی از افتخارات کشور ماست. در ۱۰ استان ۱۰ قطب ژنتیک داریم.

مسجدی بیان کرد: در حال حاضر ۳۰۰ هزار نمونه که عمدتا از مجرمین حرفه‌ای است با همکاری سازمان زندان‌ها در این بانک داریم. براساس سند تحول در سال ۱۴۰۰ ما پنجمین کشوری شدیم که کیت ژنتیک را تولید کردیم. این کیت به دلیل تحریم‌های ظالمان در اختیار ما قرار نمی‌گرفت؛ نخبگان جوان کشور این کیت را تولید کردند؛ خوشبختانه هم استاندارد‌های داخل کشور و هم استاندارد‌های اتحادیه اروپا را دارد. امروز دستگاه پزشکی قانونی دنبال صادرات حتی به کشور‌های پیشرفته است.

وی افزود: ما جزو معدود کشور‌هایی هستیم که نرم‌افزار ما نرم افزار بومی ا‌ست، بسیاری از کشور‌ها نرم‌افزار اف بی آی استفاده می‌کنند. در جنگ ۱۲ روزه دشمن صهیونیستی نوع موشک بارانی که انجام داد بعضا همه اعضای خانواده شهید شدند، اجساد قطعه قطعه شده بودند، همکاران من با استفاده از همین علم نه تنها توانستند این قطعات رو به هم ملحق کنند بلکه با یک ماژولی تحت عنوان ماژول دی وی آی توانستند ارتباط نسبی اینها را برقرار کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد این سازمان در مدیریت بحران‌ها و شناسایی پیکر‌های شهدا از جمله ۳۵۱۹ شهید در جنگ اخیر، گفت: در جنگ‌های اخیر، حدود ۴۰ درصد پیکر‌ها به دلیل شدت جراحات قابل شناسایی نبودند، اما با استفاده از دانش ژنتیک بومی و تشکیل یک ستاد مشترک با همکاری سایر دستگاه‌ها (ستاد کل نیرو‌های مسلح، سازمان بهشت زهرا و…)، در کمترین زمان ممکن پیکر‌های مطهر شناسایی و به خانواده‌ها تحویل داده شدند.

مسجدی با ابراز نگرانی از افزایش پرونده‌های قصور پزشکی، به هموطنان هشدار داد: از اعتماد به توصیه‌های درمانی و دارو‌های معرفی‌شده در فضای مجازی پرهیز کرده و برای دریافت هرگونه خدمات درمانی، حتماً به متخصصان و مراکز معتبر پزشکی مراجعه کنند.