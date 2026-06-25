نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس:
مسئولیت هر حادثهای خارج از مسیرهای اعلامی متوجه مالکان کشتیهاست
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس درباره تبعات تردد شناورها خارج از مسیر اعلام شده ایران هشدار داد: تبعات ناشی از تردد از مسیرهای غیرمجاز، برعهده مالک، بهرهبردار و فرمانده شناور خواهدبود.
به گزارش ایلنا، نهاد مدیریت آبراه خلیجفارس اعلام کرد: هرگونه تردد از مسیرهای خارج از چارچوب تعیینشده PGSA، مشمول تضمین عبور ایمن نبوده و از پوشش بیمه و مسئولیتهای مرتبط برخوردار نخواهد بود.
این نهاد هشدار داده: تبعات ناشی از تردد از مسیرهای غیرمجاز، برعهده مالک، بهرهبردار و فرمانده شناور خواهدبود.