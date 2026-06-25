به گزارش ایلنا، نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس اعلام کرد: هرگونه تردد از مسیرهای خارج از چارچوب تعیین‌شده PGSA، مشمول تضمین عبور ایمن نبوده و از پوشش بیمه و مسئولیت‌های مرتبط برخوردار نخواهد بود.