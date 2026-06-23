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ممکان نشست کمیسیون اقتصادی با وزیر ارتباطات را تشریح کرد:

تاکید بر ارتقاء کیفیت اینترنت و رفع مشکلات اقتصاد دیجیتال

تاکید بر ارتقاء کیفیت اینترنت و رفع مشکلات اقتصاد دیجیتال
کد خبر : 1803387
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رفع مشکلات اقتصاد دیجیتال و ارتقای اینترنت روستاییان و امنیت سایبری بانک ها در جلسه با وزیر ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در تشریح نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای وظایف نظارتی خود جلسه ای با وزیر ارتباطات داشتند که در این جلسه پیرامون پهنای باند اینترنت، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری در بخش های مختلف و امثالهم بحث و بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون بر حل مشکل اینترنت مناطق روستایی تاکید داشتند، همچنین در خصوص سرعت پایین اینترنت هم نکاتی مطرح شد تا اقدامات لازم را انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اکنون بخش زیادی از جامعه که حدود ۱۰ میلیون نفر هستند کسب و کارشان اینترنتی است؛ لذا اعضای کمیسیون در این جلسه تاکید کردند که باید برای اینترنت در شرایط جنگی و بحرانی چاره اندیشی شود تا کسب و کار این تعداد افراد دچار رکود اقتصادی نشود.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: همچنین اعضای کمیسیون در این جلسه مطرح کردند که تعرفه گذاری اپراتورها باید متناسب با ارائه خدمات باشد، چرا که در حال حاضر اینترنت کیفیت پایین دارد ولی هزینه آن برای مشتریان بالا است؛ لذا تاکید شد تا اپراتورها اصلاحاتی در خصوص تعرفه گذاری قیمت اینترنت انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: موضوع امنیت سایبری در مباحثی نظیر بانک ها، انرژی و ... هم از دیگر نکاتی بود که در این جلسه مطرح شده است تا زیرساخت های لازم تامین شود و از حملات احتمالی سایبری به دستگاه ها مختلف جلوگیری کرد.

 

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