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دیدار و گفت‌وگوی وزیر کشور پاکستان با وزیر کشور ایران

دیدار و گفت‌وگوی وزیر کشور پاکستان با وزیر کشور ایران
کد خبر : 1802029
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وزیر کشور پاکستان، عصر امروز در جریان سفر به تهران با اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، عصر امروز (شنبه) با استقبال اسکندر مومنی، وزیر کشور، وارد تهران شد.

مومنی در بدو ورود وزیر کشور پاکستان به تهران، اظهار داشت: آقای نقوی، وزیر کشور پاکستان، در این ایام زحمات زیادی کشیده است. از دولت و ملت پاکستان بابت پیگیری‌ها و تلاش‌هایشان صمیمانه سپاسگزاریم.

وی افزود: طبیعی است که سفر وزیر کشور پاکستان، علاوه بر موضوعات دوجانبه بین دو وزارت کشور ایران و پاکستان، موضوع تحولات منطقه، اجرایی شدن بندهای تفاهم‌نامه و همچنین پیامی که در سفر قبلی به ایران آوردند، از موضوعات سفر آقای نقوی است که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

نقوی نیز از دیدارش با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان خبر داد و گفت: پس از این دیدار، نشستی با دکتر مومنی، وزیر کشور ایران، خواهیم داشت. در این نشست در خصوص مسائل رایج منطقه گفت‌وگو خواهیم کرد.

پیگیری مناسبات دوجانبه شامل توسعه روابط و همکاری‌ها در زمینه تجارت مرزی و مقابله با تروریسم و نیز موضوع اجرایی شدن تفاهم‌نامه و تحولات منطقه در دستور کار سفر نقوی به تهران است.

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