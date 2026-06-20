تأکید دادستان کل کشور بر نظارت علمی و حقوقی به عنوان اولویت اصلی دادستانها
دادستان کل کشور در نهمین جلسه شورای معاونین گفت: نظارت دادستانها باید بهصورت علمی و حقوقی انجام شود. صرف حضور مسئولان در بازدیدها اثرگذاری لازم را ندارد و این بازدیدها نباید جنبه تشریفاتی پیدا کند.
به گزارش ایلنا، نهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور در سال جاری، صبح امروز به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور و با حضور معاونان دادستانی کل برگزار شد.
دادستان کل کشور در ابتدای این نشست با تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: بر روح شهدای هفتم تیر و شهید آیتالله بهشتی درود میفرستیم.
وی با اشاره به برنامههای هفته قوه قضاییه اظهار کرد: دادستانهای سراسر کشور باید با هماهنگیهای لازم در نمازهای جمعه و تجمعات شبانه حضور یابند و ضمن ارائه خدمات حضوری، پاسخگوی سوالات و مطالبات مردم باشند.
این مقام عالی قضایی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم نظارت جدی دادستانها بر حوزههای قضایی زیرمجموعه خود تأکید کرد و افزود: نظارت دادستانها باید بهصورت علمی و حقوقی انجام شود. صرف حضور مسئولان در بازدیدها اثرگذاری لازم را ندارد و این بازدیدها نباید جنبه تشریفاتی پیدا کند.
وی ادامه داد: دادستانها باید بهطور دقیق بر اجرای احکام، واحدهای اظهار نظر و روند بازپرسیها نظارت داشته باشند. نظارتها تنها به آمارهای کمی محدود نمیشود، بلکه آثار کیفی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
دادستان کل کشور با تأکید بر مسئولیتپذیری دادستانها گفت: لازم است دادستانها حداقل ماهی یکبار نظارتهای میدانی و تخصصی بر حوزههای قضایی خود داشته باشند.
حجتالاسلام و المسلمین موحدیآزاد همچنین بر لزوم نظارت ویژه بر مبادی ورودی و خروجی کشور تأکید کرد و گفت: در راستای جلوگیری از قاچاق کالاهای ممنوعه، در این زمینه باید جدیت و دقت لازم به عمل آید.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: دشمنان باید خسارتهای وارد شده به کشور و مردم را بهصورت تضامنی جبران کنند.
وی در ادامه از شهرداری تهران به دلیل پیگیریها و اقدامات سریع در رسیدگی به امور جنگزدگان و آسیبدیدگان قدردانی کرد و گفت: شهرداری تهران توانست بلافاصله پس از وارد شدن خسارات به مردم، برای رفع مشکلات آسیبدیدگان وارد عمل شود و مسئله اسکان آنها را ساماندهی کند.
حجتالاسلاموالمسلمین موحدیآزاد افزود: همچنین در شرایط بحرانی، خدمات حملونقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت که نشاندهنده مدیریت مناسب در شرایط جنگ تحمیلی بود.
دادستان کل کشور همچنین در خصوص گزارشهای واصله مبنی بر بروز برخی اختلالات و مشکلات در ارائه خدمات تعداد معدودی از بانکهای کشور، ضمن تقدیر از تلاشهای صورتگرفته در راستای ارائه خدمات به مردم توسط بانکها با صدور تذکراتی تصریح کرد: نظام بانکی مکلف به تسهیلگری در امور مردم و ارائه خدمات بیوقفه است و لازم است مشکلات مذکور در اسرع زمان رفع گردد.
وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در قوه قضاییه اظهار داشت: در دستگاه قضا اقدامات خوبی در حوزه ارائه خدمات انجام شده و دو سامانهای که در دادستانی کل کشور (سامانه احتکار و سامانه معرفی خائنین) ایجاد شدهاند نقش مؤثری در تسهیل امور و دسترسی مردم به خدمات داشتهاند.
این مقام عالی قضایی در پایان بر حمایت از جوانان متخصص تأکید کرد و گفت: باید در حوزههای اقتصادی و فنی میدان بیشتری به جوانان داده شود. همانگونه که شاهد پیشرفت چشمگیر جوانان کشور در حوزههای نظامی بودهایم، با اعتماد و میدان دادن به آنان در سایر حوزهها نیز میتوان شاهد پیشرفتهای قابل توجه بود.
در پایان این نشست، معاونین دادستانی کل کشور نیز به ارائه گزارش عملکرد و بیان نکات مدنظر خود پرداختند.