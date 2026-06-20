گودرزی خبر داد؛
بررسی زمینهسازیهای تابآوری صنایع با حضور وزیر صمت در جلسه وبیناری مجلس
سخنگوی هیات رییسه مجلس از برگزاری جلسه وبیناری نمایندگان با حضور وزیر صمت به منظور بررسی اقدامات این وزارتخانه برای افزایش تابآوری صنایع کشور و پایداری زنجیره تولید خبر داد.
به گزارش ایلنا،عباس گودرزی از برگزاری نشست وبیناری مجلس با حضور نمایندگان مجلس و با محوریت بررسی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه افزایش تابآوری صنایع کشور و پایداری زنجیره تولید خبر داد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری این نشست در روز یکشنبه فردا ۳۱ خرداد ماه گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت دعوت شده است تا ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در راستای تقویت تابآوری بخش تولید، آخرین روند بازسازی و احیای واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ را تشریح کند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: این نشست فرصتی برای بررسی چالش ها، ظرفیت ها و راهکارهای حمایت از تولید ملی و تسریع در بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید خواهد بود.