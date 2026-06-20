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گودرزی خبر داد؛

بررسی زمینه‌سازی‌های تاب‌آوری صنایع با حضور وزیر صمت در جلسه وبیناری مجلس

بررسی زمینه‌سازی‌های تاب‌آوری صنایع با حضور وزیر صمت در جلسه وبیناری مجلس
کد خبر : 1801997
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سخنگوی هیات رییسه مجلس از برگزاری جلسه وبیناری نمایندگان با حضور وزیر صمت به منظور بررسی اقدامات این وزارتخانه برای افزایش تاب‌آوری صنایع کشور و پایداری زنجیره تولید خبر داد.

به گزارش ایلنا،عباس گودرزی  از برگزاری نشست وبیناری مجلس با حضور نمایندگان مجلس و با محوریت بررسی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه افزایش تاب‌آوری صنایع کشور و پایداری زنجیره تولید خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری این نشست در روز یک‌شنبه فردا ۳۱ خرداد ماه گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت دعوت شده است تا ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در راستای تقویت تاب‌آوری بخش تولید، آخرین روند بازسازی و احیای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ را تشریح کند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: این نشست فرصتی برای بررسی چالش‌ ها، ظرفیت‌ ها و راهکارهای حمایت از تولید ملی و تسریع در بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید خواهد بود.

 

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