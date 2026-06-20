به گزارش ایلنا،عباس گودرزی از برگزاری نشست وبیناری مجلس با حضور نمایندگان مجلس و با محوریت بررسی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه افزایش تاب‌آوری صنایع کشور و پایداری زنجیره تولید خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری این نشست در روز یک‌شنبه فردا ۳۱ خرداد ماه گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت دعوت شده است تا ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در راستای تقویت تاب‌آوری بخش تولید، آخرین روند بازسازی و احیای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ را تشریح کند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: این نشست فرصتی برای بررسی چالش‌ ها، ظرفیت‌ ها و راهکارهای حمایت از تولید ملی و تسریع در بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید خواهد بود.

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