از نشست تخصصی با وزرا تا حمایت از مشاغل آسیب دیده

به گزارش ایلنا، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود در طول جنگ رمضان، یعنی از اسفندماه سال گذشته تا ۲۷ خرداد ماه سال جاری جلسات مختلفی را با وزارتخانه ها و سازمان های گوناگون برگزار کرد و مصوبات و اقداماتی را در جهت حل مشکلات معیشتی، اقتصادی، حمایتی، مالیاتی انجام داد.

اعضای کمیسیون اقتصادی در نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان وی و همچنین جلسه با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان مواردی از جمله بررسی بازار ارز و شاخص‌های پولی و بانکی، تامین مالی تولید و سرمایه در گردش، بازسازی و احیای بانک‌های آسیب دیده و سیاست‌های پولی و ارزی برای کنترل تورم را به تصویب رساندند.

همچنین اعضای کمیسیون نشستی با وزیر صمت و معاونین وی برگزار کردند که در این نشست مواردی از قبیل حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ، رفع موانع تولید و تامین مواد اولیه، حمایت از تولید و بازسازی بنگاه‌ها، بررسی زنجیری تامین و صادرات و واردات و تسهیل تجارت داخلی و خارجی صورت پذیرفت.

همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی نشستی هم با وزیر جهاد کشاورزی و معاونین وی داشتند که در این نشست موضوعاتی نظیر تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، مدیریت ذخایر راهبردی، صیانت از امنیت غذایی کشور و حمایت از کشاورزان و تولید داخلی مورد تاکید قرار گرفت.

اعضای کمیسیون اقتصادی نشستی هم با وزرای نفت و نیرو و معاونین وی و مدیران عامل شرکت نفت، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار کردند که در این نشست ها موضوعاتی از قبیل مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری و همچنین تامین سوخت و انرژی و بهسازی زیرساخت ها، حمایت از استمرار تولید و صادرات، تقویت ارزآوری و اشتغال پایدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون اقتصادی نشستی نیز با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی داشتند که در این جلسه وضعیت اشتغال و بیکاری، صندوق ها و بیمه شدگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همچنین بر حمایت از کارآفرینی و مشاغل خرد، برنامه‌های مهارت آموزی، پایداری منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی، بهبود و توسعه خدمات بیمه‌ای، حمایت از اقشار آسیب پذیر، حفظ و پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و کاهش مشکلات معیشتی بازنشستگان تاکید شد.

همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی نشست دیگری را با وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان بورس و معاونین وی داشتند که در این نشست بازگشایی بازار سرمایه، حمایت از ثبات بازار و تامین مالی تولید به تصویب رسید.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نشست مجددی را با وزرای صمت و جهاد کشاورزی و همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرعامل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده برگزار کردند که در این نشست نظارت بر زنجیره تامین و توزیع، مقابله با محتکران، گران فروشی و اخلال در بازار و حفظ آرامش بازار و ثبات قیمت‌ها مورد تاکید قرار گرفت.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در نشستی با رئیس سازمان برنامه و بودجه عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ و الزامات بودجه سال ۱۴۰۵ را مورد بررسی قرار دادند؛ همچنین در این نشست تخصیص منابع به بخش‌های اولویت‌دار و ارتقاء بهره‌وری و انضباط مالی مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه‌ای هم با وزیر امور خارجه و معاونین وی داشتند که در این جلسه تفاهم خاتمه جنگ مورد بررسی قرار گرفت و بر حضور فعال در مجامع اقتصادی و بین‌المللی، توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، حمایت از منافع اقتصادی کشور و تقویت مناسبات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی تاکید شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای هم با استانداران و فعالان اقتصادی استان‌های شمالی داشتند که در این جلسه تقویت اقتصاد مرزی و تجارت با همسایگان، توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی، حمایت از تولید، کشاورزی و گردشگری و تقویت اشتغال پایدار در مناطق مرزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا در این راستا اقدامات لازم انجام شود.

جلسه نظارتی هم با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونان وی برگزار شد که در این نشست حجم خسارات وارده به بناهای تاریخی و ملی و اقتصاد گردشگری مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین راهکارهای لازم بیمه‌ای و حمایتی برای بخش گردشگری نیز ارائه شد.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جلساتی برای بررسی طرح‌ها و لوایح اقتصادی، و رصد و پیش بینی روند متغیرهای کلان اقتصادی، تدوین راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی و نظارت بر اجرا مصوبات اقتصادی برگزار کردند.

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