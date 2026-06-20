رفیعی:
در صورت انحراف یا بدعهدی طرف مقابل، تدابیر لازم برای اقدامات متقابل باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خصوص چارچوب دیپلماسی، بر تبعیت کامل از فرامین معظمله تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم، نظارت دقیق و مستمر بر اجرای کامل مفاد تفاهم و شروط اعلامی را در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب وظیفه ذاتی خود میداند.
به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی با تأکید بر اینکه همه کارگزاران نظام مکلف به اجرای فرامین رهبر انقلاب هستند، اظهار داشت: «در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و با عنایت به تعهد رئیسجمهور در قبال پذیرش مسئولیت و عدم پذیرش زیادهخواهی، تفاهمنامه اولیه در صورتی که متضمن حفظ حقوق ملت، صیانت از جبهه مقاومت و رد هرگونه زیادهخواهی باشد، قابل پذیرش است و در همین چارچوب، حمایت از تیم مذاکرهکننده نیز معنا پیدا میکند.»
وی افزود: «مذاکرات حضوری به معنای پذیرش نظر دشمن نیست و این مسئله باید بهدرستی در فضای عمومی تبیین شود. ورود به مسیر مذاکره، اگر در چارچوب عزت، استقلال و اقتدار کشور و با حفظ خطوط قرمز نظام و منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری انجام شود، به هیچ وجه به معنای عدول از اصول نیست.»
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس تصریح کرد: «مجلس شورای اسلامی نظارت دقیق و مستمر بر اجرای کامل شروط و مفاد تفاهم را وظیفه ذاتی خود میداند و لزوم پیگیری بیکموکاست دولت در این زمینه، مورد تأکید جدی مجلس است. دولت موظف است روند اجرای تعهدات و الزامات مربوط به این تفاهم را با دقت، جدیت و بدون هیچگونه مسامحه دنبال کند.»
رفیعی ادامه داد: «همچنین لزوم تشکیل جلسات رسمی مجلس برای بررسی مستمر روند اجرای تفاهمنامه و ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول، از موضوعات مهمی است که هیات رئیسه مجلس در تلاش برای عملیاتی کردن آن است. مجلس نمیتواند نسبت به روند اجرا صرفاً نظارهگر باشد، بلکه باید با بررسیهای مستمر، نقش قانونی و نظارتی خود را بهصورت فعال ایفا کند.»
وی خاطرنشان کرد: «در صورت هرگونه انحراف یا بدعهدی از سوی طرف مقابل، طراحی تدابیر لازم برای اقدامات متقابل باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد. ما نباید در برابر نقض عهد یا رفتار خلاف تعهدات، منفعل عمل کنیم؛ بلکه لازم است از پیش، تمهیدات لازم برای واکنش متناسب، مؤثر و بهموقع پیشبینی شود.»
رفیعی با تأکید بر اینکه عزت، استقلال و اقتدار کشور خط قرمز مجلس شورای اسلامی است، گفت: «موضع مجلس کاملاً روشن است؛ هرگونه روند دیپلماتیک باید در چهارچوب منافع ملی، حفظ عزت کشور و تبعیت کامل از منویات رهبر معظم انقلاب دنبال شود. در این مسیر، همدلی و همافزایی میان ارکان مختلف نظام، ضرورتی انکارناپذیر است.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: «انشاءالله با تکیه بر وحدت، هوشیاری و التزام کامل به رهنمودهای رهبر انقلاب، کشور از این مرحله نیز با سربلندی عبور خواهد کرد و ایران عزیز، همچنان با عزت و اقتدار در مسیر پیشرفت حرکت خواهد کرد.»