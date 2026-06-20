بقایی:
ستیزهجویی نماینده رژیم اشغالگر علیه نماینده دبیرکل در امور کودکان نتیجه بیکیفرمانی مطلق این رژیم است
سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با انتشار کلیپ حمله لفظی و توهینآمیز نماینده رژیم صهیونیستی به نماینده دبیرکل در امور کودکان و درگیریهای مسلحانه، نوشت:ستیزهجویی نماینده رژیم اشغالگر علیه نماینده دبیرکل در امور کودکان نتیجه بیکیفرمانی مطلق این رژیم است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با انتشار کلیپ حمله لفظی و توهینآمیز نماینده رژیم صهیونیستی به نماینده دبیرکل در امور کودکان و درگیریهای مسلحانه، نوشت:
«این نمایش شرمآور تکبر و توهین علیه قانون، عدالت و اخلاق، پیامد روشن مصونیت مطلقی است که توسط حامیان و پشتیبانان یک رژیم نژادپرست و تروریست به آن اعطا شده است؛ رژیمی که با نفی همه هنجارهای جهان متمدن، همچنان کارزار نسلکشی استعماری خود را نه تنها در فلسطین اشغالی بلکه در کل منطقه ادامه میدهد.
آبا زمان آن فرا نرسیده که دنیا در برابر تهدید مستمر این رژیم علیه صلح و انسانیت بایستد؟»
لازم به ذکر است روز گذشته در جلسه سازمان ملل راجع به کودکان و درگیریهای مسلحانه، نماینده رژیم صهیونیستی برخورد تهدیدآمیزی با خانم ونسا فریزیر نماینده دبیرکل در امور کودکان و درگیریهای مسلحانه کرد. خانم ونسا فریزیر (Vanessa Frazier) گزارش مستندی درباره شکنجه و خشونت جنسی علیه کودکان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی به این نشست ارائه کرده بود.