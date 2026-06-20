به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ با تسلیت ایام شهادت سید و سالار شهیدان به فراز‌هایی از اولین خطبه امام حسین (ع) هنگام ورود به کربلا پرداخت و عنوان کرد: «ألاَ تَرَونَ أنَّ الحَقَّ لا یُعمَلُ بهِ، و أنَّ الباطِلَ لا یُتَناهى عَنهُ، لِیَرغَبِ المُؤمنُ فی لِقاءِ اللّه ِ مُحِقّا، فإنّی لا أرَى المَوتَ إلاّ سَعادَةً، و لا الحَیاةَ مَعَ الظّالِمینَ إلاّ بَرَما» آیا نمى‌بینید که به حق عمل نمى‌شود و از باطل نهى نمى‌شود؟ براستى که مؤمن باید به [مرگ و]دیدار خدا روى آورد. پس من مرگ را جز سعادت، و زندگى با ستمگران را جز رنج و ملال نمى بینم.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و درود به روح مطهر معمار دستگاه قضایی شهید آیت الله بهشتی و شهدای ۷۲ تن تصریح کرد: شهید بهشتی به فرموده امام امت به تنهایی یک ملت بود برای ملت ما و این جمله خود گویای عظمت و بزرگی مردی است که تمام توان علمی و قدرت اجرایی و عمر و جان خود را برای انقلاب مصروف داشت و در این راه از هیچ چیز فروگذار نکرد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: سی‌ام خرداد ۱۳۶۰ یادآور فتنه منافقین و کشتار بی رحمانه مردم توسط این جریان بود که در هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ به اوج خود رسید و در انفجار تروریستی دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در محله سرچشمه تهران شهید آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ نفر از یارانش مظلومانه به شهادت رسیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: منافقین با حمایت استکبار جهانی انواع جنایت‌ها را در این کشور مرتکب و دستشان تا مرفق به خون زن و مرد، پیر و جوان و کودکان معصوم آلوده است.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: هفته قوه قضاییه فرصت مغتنمی است تا از زحمات و مجاهدت‌های خالصانه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در پاسخگویی و رسیدگی به امور مردم و مراجعین طی یک سال گذشته و به ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم قدردانی کنیم؛ با وجود محدودیت‌های موجود ناشی از جنگ تحمیلی، رسیدگی به پرونده‌های حساس و ملی و پرونده‌های مرتبط با اخلالگران نظام اقتصادی و عناصر مخل امنیت عمومی حتی در شرایط خاص بدون وقفه انجام گرفت و قضات شجاع ما از فرصت مسئولیت برای گره‌گشایی از امور مردم استفاده کرده و با صدور احکام متقن ضمن صیانت از حقوق عمومی در مسیر تحقق عدالت و خدمت قاطعانه پای کار هستند.

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