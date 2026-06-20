مقصودی:
ضرورت هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و دستگاههای اجرایی برای مدیریت چالشها در پساجنگ الزامی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصمیمگیریهای دقیق و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی میتواند از بروز نوسانات شدید و فشارهای تورمی جلوگیری کند.
به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی با بیان این که مدیریت صحیح اقتصاد در دوره پساجنگ، نیازمند برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اتخاذ تصمیمات راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی و بهبود شاخصهای کلان است،گفت: بنابراین توجه ویژه مسئولان و تیم اقتصادی دولت به تدوین و اجرای سیاستهای مؤثر اقتصادی ضرورت دارد.
وی افزود: شرایط پس از جنگ میتواند فرصت مناسبی برای بازسازی ظرفیتهای اقتصادی، تقویت تولید داخلی و اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشد؛ معتقدم دولت باید با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، زمینه رشد سرمایهگذاری، رونق تولید و افزایش اشتغال را فراهم کند تا اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: کنترل نقدینگی، حفظ انضباط مالی، مدیریت بازار ارز و حمایت از بخشهای مولد اقتصاد از جمله اقداماتی است که میتواند از شکلگیری موجهای تورمی جلوگیری کرده و ثبات بیشتری را در اقتصاد ایجاد کند.
مقصودی اظهار کرد: رونق اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که سیاستهای اقتصادی با هدف افزایش تولید، توسعه صادرات، حمایت از کارآفرینان و بهبود فضای کسبوکار دنبال شود؛ البته تقویت بخش خصوصی و هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد، نقش مهمی در ارتقای شاخصهای اقتصادی خواهد داشت.
وی بیان کرد: ضرورت هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی برای مدیریت چالشهای اقتصادی در پساجنگ الزامی است، بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیمگیریهای دقیق و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی میتواند از بروز نوسانات شدید و فشارهای تورمی جلوگیری کند.