جمالیان مطرح کرد:
رسیدگی به مشکلات بیمهای و معیشتی بازنشستگان در نشست کانون تهران
رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی در نشست کانون بازنشستگان استان تهران با اشاره به اینکه مسائل بازنشستگان محدود به یک استان نیست، بر لزوم نگاه ملی به چالشهای این قشر تأکید کرد و گفت: حل مشکلات بازنشستگان نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی، نهادهای بیمهگر و قانونگذاران است تا بتوان پاسخگوی مطالبات بهحق این سرمایههای اجتماعی کشور بود.
به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی، به دعوت کانون بازنشستگان استان تهران در نشست تخصصی بررسی مسائل و مطالبات بازنشستگان حضور یافت.
در این نشست که با حضور جمعی از اعضا و مدیران کانون بازنشستگان استان تهران برگزار شد، مهمترین دغدغهها و مشکلات جامعه بازنشستگان در حوزههای معیشتی، درمانی، بیمهای و رفاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به اینکه مسائل بازنشستگان محدود به یک استان نیست، بر لزوم نگاه ملی به چالشهای این قشر تأکید کرد و گفت: حل مشکلات بازنشستگان نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی، نهادهای بیمهگر و قانونگذاران است تا بتوان پاسخگوی مطالبات بهحق این سرمایههای اجتماعی کشور بود.
جمالیان با تأکید بر جایگاه ارزشمند بازنشستگان در توسعه و پیشرفت کشور گفت: بازنشستگان سرمایههای انسانی و گنجینههای تجربه این سرزمین هستند و رسیدگی به مطالبات آنان نباید صرفاً به مناسبتها و شعارها محدود شود. امروز بهبود وضعیت معیشتی، ارتقای خدمات درمانی و رفع دغدغههای رفاهی بازنشستگان از مهمترین مطالبات این قشر شریف است که نیازمند توجه جدی مسئولان در سطوح مختلف تصمیمگیری است.
دعوت از جمالیان برای حضور در این نشست، در راستای پیگیری مستمر مطالبات بازنشستگان و نقش فعال ایشان در حوزههای اجتماعی و رفاهی صورت گرفت و رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در این جلسه بر ضرورت توجه ویژه به مطالبات بازنشستگان، ارتقای خدمات درمانی و رفاهی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از این قشر ارزشمند تأکید کرد.