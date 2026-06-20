به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زینی‌وند درباره تهدید رییس‌جمهور از سوی یکی از مداحان گفت: قطعا شوخی بوده است اما استفاده از این نوع ادبیات از تریبون‌هایی که به مناسبت ماه محرم برگزار می‌شوند، شایسته و قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور به‌عنوان دومین مقام اجرایی کشور، شخصیتی است که حتی مقام معظم رهبری هم در پیام‌ خود بر حسن نیت و دلسوزی ایشان تأکید کرده‌اند. از این‌رو، به‌کارگیری چنین ادبیاتی در کشور مناسب نیست. درخواست ما این است که ضمن رعایت موازین اخلاقی و حرفه‌ای، حتما کنترل شود تا مداحان که نور چشم ما هستند از طرح این‌گونه مطالب در تریبون‌های رسمی خودداری کنند.

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