واکنش سخنگوی وزارت کشور به تهدید رئیسجمهور از سوی یک مداح
سخنگوی وزارت کشور در واکنش به تهدید رئیسجمهور از سوی یک مداح گفت: درخواست ما این است که ضمن رعایت موازین اخلاقی و حرفهای، حتما کنترل شود تا مداحان که نور چشم ما هستند از طرح اینگونه مطالب در تریبونهای رسمی خودداری کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زینیوند درباره تهدید رییسجمهور از سوی یکی از مداحان گفت: قطعا شوخی بوده است اما استفاده از این نوع ادبیات از تریبونهایی که به مناسبت ماه محرم برگزار میشوند، شایسته و قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: رئیسجمهور بهعنوان دومین مقام اجرایی کشور، شخصیتی است که حتی مقام معظم رهبری هم در پیام خود بر حسن نیت و دلسوزی ایشان تأکید کردهاند. از اینرو، بهکارگیری چنین ادبیاتی در کشور مناسب نیست. درخواست ما این است که ضمن رعایت موازین اخلاقی و حرفهای، حتما کنترل شود تا مداحان که نور چشم ما هستند از طرح اینگونه مطالب در تریبونهای رسمی خودداری کنند.