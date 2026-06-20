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عباسی:

تهدید رئیس‌جمهور از منبر عزاداری بی‌حرمتی به رأی میلیون‌ها ایرانی است

تهدید رئیس‌جمهور از منبر عزاداری بی‌حرمتی به رأی میلیون‌ها ایرانی است
کد خبر : 1801770
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مدیر کل روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری، تهدید رئیس‌جمهوراسلامی ایران از منبر عزاداری را بی‌حرمتی به رأی میلیون‌ها ایرانی و خدشه به حرمت هیئت، عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، حبیب عباسی در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

تهدید رئیس‌جمهوراسلامی ایران از منبر عزاداری، فقط تهدید یک فرد نیست؛ بی‌حرمتی به رأی میلیون‌ها ایرانی و خدشه به حرمت هیئت است. منبر اهل‌بیت (ع) جای اخلاق و وحدت است، نه تهدید و خشونت. هیچ اختلاف سیاسی‌ای، توهین به قانون و بی‌حرمتی به نام امام حسین (ع) را توجیه نمی‌کند.

 

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