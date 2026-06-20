پژمانفر:
حق درمان بازنشستگان در معرض خطر است/ تامین اجتماعی به کمیسیون اصل نود گزارش دهد
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با افشای تخلف سازمان تأمین اجتماعی در کسر حقبیمه تکمیلی بازنشستگان و عدم واریز آن به حساب شرکتهای بیمهگر، از ورود قاطع این کمیسیون به پرونده بحران درمانی بازنشستگان خبر داد و گفت: گزارشهای آماری و ارقام تریلیونی این سازمان، پاسخگوی شکایات گسترده میدانی و توقف خدمات درمانی به این قشر نیست.
به گزارش ایلنا، شکایات گسترده بازنشستگان از کیفیت خدمات درمانی و بهویژه بحران بیمههای تکمیلی، سازمان تأمین اجتماعی را در برابر پاسخگویی به کمیسیون اصل نود مجلس قرار داده است. در حالی که بازنشستگان از عدم دریافت خدمات متناسب با حقبیمههای پرداخت شده طی سالیان اشتغال شاکی هستند، سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این کمیسیون، بر ارقام تریلیونی هزینههای درمانی و گستردگی مراکز خدمات رایگان تأکید میکند اما پرسش اساسی اینجاست، چرا با وجود این آمار، صدای اعتراض بازنشستگان بلند است؟
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خانه ملت گفت: محور اصلی اعتراضات بازنشستگان که منجر به مداخله کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شده است، موضوع بیمههای تکمیلی است. بر اساس گزارشهای ارسال شده به این کمیسیون، سازمان تأمین اجتماعی حقبیمه تکمیلی را از حقوق بازنشستگان کسر کرده اما این مبالغ به شرکتهای بیمهگر منتقل نشده است.
کسر حقبیمه بدون پرداخت به شرکتها؛ مطالبه گزارش جامع از سازمان تأمین اجتماعی توسط کمیسیون اصل نود
وی افزود: نتیجه این اهمال در پرداخت، توقف یا ناقص ارائه شدن خدمات درمانی توسط شرکتهای بیمه بوده است. از این رو در نامهای به مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، صراحتاً خواستار ارائه گزارش جامع در خصوص علت عدم پرداخت این وجوه و نحوه خدماتدهی به بازنشستگان شدهایم تا تکلیف حقوقی و درمانی این اقشار روشن شود.
شبکه گسترده خدمات درمانی؛ پاسخ سازمان تأمین اجتماعی به پیگیریهای نمایندگان
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بیان کرد: در پاسخ به پیگیریهای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی با ارائه رویکردی آماری، تعهدات خود را در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم تشریح کرده است که درمان مستقیم، بهرهبرداری از ۷۸ بیمارستان، ۳۳۳ مرکز سرپایی و ۵ مرکز جراحی محدود که خدمات آنها به صورت رایگان ارائه میشود همچنین در درمان غیرمستقیم که عقد قرارداد خرید خدمت با بیش از ۵۸ هزار مؤسسه درمانی (دولتی، خصوصی و خیریه) در سراسر کشور برای پوشش نیازهای ۴۷ میلیون بیمهشده ارائه میشود.
پژمانفر یادآور شد: این سازمان پیشبینی کرده است که در سال جاری، مخارج بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر ۳۴۹۵ هزار میلیون ریال می باشد. همچنین در گزارش خود به خدماتی نظیر تقبل فرانشیز بیمارستانهای دانشگاهی برای افراد بالای ۶۵ سال، پرداخت هزینههای درمانهای صعبالعلاج (مانند شیمیدرمانی، رادیوتراپی، دیالیز و پیوند کلیه) و خدمات ویژه در بخشهای ICU و CCU اشاره کرده است.
شکاف میان گزارشهای اداری و واقعیتهای میدانی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار کرد: با وجود لیست بلندبالایی از خدمات که سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه داده، تضاد عمیقی میان این گزارشهای روی کاغذ و تجربه زیسته بازنشستگان دیده میشود.
وی ادامه داد: اگرچه سازمان بر ارائه خدمات پیشگیرانه مانند کلینیکهای دیابت و فشار خون یا غربالگری سرطان تأکید دارد اما گره اصلی مشکل در دسترسی واقعی و کیفیت خدمات است. بازنشستگان پرسش شان بارها این بوده است که اگر بودجه تریلیونی و هزاران مرکز درمانی وجود دارد، چرا دسترسی به خدمات تکمیلی متوقف شده و کیفیت درمان در سطح مطلوب نیست؟
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطر نشان کرد: گزارشهای سازمان تأمین اجتماعی اگرچه از نظر آماری خیرهکننده است اما به سوالات کلیدی کمیسیون اصل نود در مورد عدم پرداخت حقبیمههای تکمیلی پاسخ صریحی نداده است. تکیه بر تعداد بیمارستانها و مبلغ کل هزینهها، نمیتواند جایگزین شفافیت در مدیریت مالی و پاسخ به شکایات فردی بازنشستگان شود.
پژمانفر افزود: پذیرش این واقعیت که بازنشستگان پس از یک عمر بیمه پرداختن، اکنون برای دریافت خدمات ابتدایی در تکاپو هستند، اولین گام برای اصلاح ساختار است. اکنون چشمها به اقدامات بعدی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی است تا مشخص شود آیا گزارشهای سازمان تأمین اجتماعی منجر به بهبود واقعی خدمات میشود یا صرفاً تلاشی برای توجیه وضعیت موجود با اعداد و ارقام است.