سید مهدی طباطبایی:
خاک بر دهانش باد کسی که در ظاهر مقدس کاری میکند که پسند دشمن است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ خاک بر دهانش باد کسی که در ظاهر مقدس کاری میکند که پسند دشمن است.
به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ فرد گستاخی، رئیسجمهور شجاع و جانفدا را به قتل تهدید کرده است. برخورد قاطع و قانونی با عناصر مشکوک، خودسر و متجاسری که جرأت میکنند به دومین مقام کشور و منتخب ملت چنین بیپروا اهانت کنند وظیفه مسئولان ذیربط است.
خاک بر دهانش باد کسی که در ظاهر مقدس کاری میکند که پسند دشمن است.