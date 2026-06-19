به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ فرد گستاخی، رئیس‌جمهور شجاع و جان‌فدا را به قتل تهدید کرده است. برخورد قاطع و قانونی با عناصر مشکوک، خودسر و متجاسری که جرأت می‌کنند به دومین مقام کشور و منتخب ملت چنین بی‌پروا اهانت کنند وظیفه مسئولان ذیربط است.

خاک بر دهانش باد کسی که در ظاهر مقدس کاری می‌کند که پسند دشمن است.

انتهای پیام/