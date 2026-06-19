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معاون ارتباطات ریاست جمهوری:

آمریکا باید بسیارمراقب شرارت ذاتی طرف سوم باشد

آمریکا باید بسیارمراقب شرارت ذاتی طرف سوم باشد
کد خبر : 1801524
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معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا باید بسیار مراقبت کند تا صلح قربانی شرارت ذاتی طرف سوم نشود.

به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی در این پست نوشت: دشمن اصلی حاکمیت آرامش و صلح در منطقه خاورمیانه رژیم اشغالگر است و خواهد کوشید تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و امریکا به توافق منتهی نشود.

در ادامه پست طباطبایی آمده است: ایران به تمام تعهدات خود تا قبل از نقض آن توسط سایرین پایبند است، اما آمریکا باید بسیار مراقبت کند تا صلح قربانی شرارت ذاتی طرف سوم نشود.

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