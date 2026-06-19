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آیین گرامیداشت سالگرد شهادت سرهنگ علیرضا بوستان‌افروز برگزار می‌شود

آیین گرامیداشت سالگرد شهادت سرهنگ علیرضا بوستان‌افروز برگزار می‌شود
کد خبر : 1801500
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مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت شهید سرهنگ علیرضا بوستان‌افروز، از شهدای جنگ تحمیلی دوم، روز جمعه ۲۹ خردادماه در بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت شهید سرهنگ علیرضا بوستان‌افروز، شهید محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۵ و از شهدای جنگ تحمیلی دوم، روز جمعه ۲۹ خردادماه ساعت ۱۷:۰۰ در بهشت زهرا (س)، قطعه ۴۲ برگزار می‌شود. 

این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، هم‌رزمان، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و عموم مردم برگزار خواهد شد. 

شهید بوستان‌افروز دانشجوی دوره فرماندهی و ستاد ارتش در دافوس بود که با شروع تجاوز وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی، داوطلبانه به یاری هم‌رزمان پدافندی خود شتافت و شوق دیدن فرزندی که در راه داشت نیز مانع از انجام وظیفه‌اش نسبت به دفاع از وطن نشد.

 

 

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