به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت شهید سرهنگ علیرضا بوستان‌افروز، شهید محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۵ و از شهدای جنگ تحمیلی دوم، روز جمعه ۲۹ خردادماه ساعت ۱۷:۰۰ در بهشت زهرا (س)، قطعه ۴۲ برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، هم‌رزمان، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و عموم مردم برگزار خواهد شد.

شهید بوستان‌افروز دانشجوی دوره فرماندهی و ستاد ارتش در دافوس بود که با شروع تجاوز وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی، داوطلبانه به یاری هم‌رزمان پدافندی خود شتافت و شوق دیدن فرزندی که در راه داشت نیز مانع از انجام وظیفه‌اش نسبت به دفاع از وطن نشد.