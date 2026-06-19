گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در این تماس تلفنی از تلاش ها، ابتکارات و مساعی جمیله پاکستان در روند مذاکرات و رسیدن به یک یادداشت تفاهم قدر دانی کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به تعهد و مسئولیت آمریکا در قبال پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، تأکید کرد که هرگونه نقض تعهدات مندرج در این یادداشت تفاهم متوجه آمریکا خواهد بود و نسبت به پیامدها و تبعات چنین اقدامی هشدار داد.

معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان نیز با استقبال از روند دیپلماتیک جاری، بر حمایت کشورش از تداوم مذاکرات و تلاش‌ها برای دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تأکید کرد و در خصوص موفقیت در مراحل آتی این روند ابراز امیدواری نمود.

طرفین در این گفتگو ضمن مرور و پیگیری برخی موضوعات دوجانبه، بر تداوم مشورت ها و رایزنی ها تاکید کردند.

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