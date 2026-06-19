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دستور ویژه رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان برای بررسی ویدئوی ضرب‌وشتم یک زن بلوچ

دستور ویژه رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان برای بررسی ویدئوی ضرب‌وشتم یک زن بلوچ
کد خبر : 1801491
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رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در واکنش به انتشار ویدیویی در فضای مجازی با عنوان توهین و ضرب و شتم مامورین به یک شهروند زن بلوچ در منطقه تفتان، دستور بررسی فوری و قاطع قضایی را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی‌راد با اشاره به انتشار تصاویری در فضای مجازی اعلام کرد: در پی انتشار این ویدیو دادستان مرکز استان و دادستان ویژه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به‌صورت فوری مامور شدند تا ابعاد این موضوع را بررسی کنند.

برخورد قانونی با خاطیان بدون اغماض

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌راد با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در دفاع از حقوق عامه هیچ‌گونه تعارفی ندارد، تصریح کرد: چنانچه بررسی‌ها نشان دهد این اتفاق در حوزه قضایی استان سیستان و بلوچستان رخ داده است، وفق مقررات قانونی و بدون هیچ‌گونه اغماضی با خاطیان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. همچنین در مورد کلیپ ادعایی مربوط به شهرستان فاریاب طی بررسی صورت گرفته از سوی مقامات قضایی استان کرمان پرونده تشکیل و در حال رسیدگی است.

رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از افرادی که در این خصوص مدعی تضییع حقوق خود هستند خواست تا با مراجعه به نزدیک‌ترین مرجع قضایی، شکایت خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند تا پرونده با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی خود را ملزم به اجرای عدالت می‌داند و هرگونه تخطی از قانون یا نقض حقوق شهروندی توسط هر فردی که باشد، با واکنش قانونی و شایسته دستگاه قضا همراه خواهد بود.

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