بقایی:
برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای ایران نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران، اخبار منتشره در برخی رسانهها مبنی بر دعوت جمهوری اسلامی ایران از آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازرسی از تاسیسات هستهای ایران را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران، اخبار منتشره در برخی رسانهها مبنی بر دعوت جمهوری اسلامی ایران از آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازرسی از تاسیسات هستهای ایران را تکذیب کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد طبق بند ۸ این سند، مذاکره درباره موضوع هستهای در بازه زمانی ۶۰ روزه انجام میشود و البته این امر مستلزم تحقق پیشزمینههای شروع مذاکرات وفق بند ۱۳ خواهد بود.
بقائی همچنین یادآوری کرد وفق بند ۹ یادداشت تفاهم مزبور، در طول دوره ۶۰ روزه، وضعیت فعلی برنامه هستهای ایران حفظ خواهد شد و بر این اساس، بازرسی از تاسیساتی مانند بوشهر که تاکنون انجام میشد، ادامه می یابد اما بازرسی از تاسیساتی که دسترسی آژانس به آنها بهدلیل حملات نظامی مجرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی متوقف گردید، منوط به روند مذاکرات و نتیجه آن خواهد بود.