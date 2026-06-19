تکذیب ادعای گزارشهای رسانهای مبنی بر بستهشدن تنگه هرمز
کد خبر : 1801483
سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای برخی رسانهها مبنی بر بستهشدن تنگه هرمز را بیاساس دانست.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای برخی رسانهها مبنی بر بستهشدن تنگه هرمز را بیاساس دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وفق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ تدابیر لازم را برای اطمینان از تردد ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز اتخاذ نمودهاند و کشتیرانی در این مسیر در حال انجام است.