نشست امروز جمعه در سوئیس، به روز دیگری موکول شد

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران، درباره مرحله بعدی مذاکرات برای تدوین توافق نهایی گفت: رایزنی‌های لازم از طریق میانجی‌گرها برای این منظور در حال انجام است و در صورت فراهم‌شدن شرایط لازم برای شروع مذاکرات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بقائی یادآوری کرد: طبق متن یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی منوط به شروع اجرای مفاد بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ یادداشت تفاهم و تداوم اجرای آنها است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی راجع به نشست سوئیس که پیش‌تر گفته شده بود در روز جمعه برگزار خواهد شد، گفت: یکی از اهداف اصلی نشست سوئیس در روز جمعه، امضای متن تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی بود و قرار بود در حاشیه مراسم امضاء راجع به ترتیبات مربوط به مذاکرات توافق نهایی هم تبادل نظر شود؛ با توجه به اینکه امضای متن یادداشت تفاهم، در بامداد ۲۸ خرداد به صورت دیجیتالی انجام شد، برگزاری نشست مزبور در سوئیس فوریت ندارد اما در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری یک نشست طی روزهای آینده هستیم.

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