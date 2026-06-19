«این‌ها رجزخوانی یا اظهارنظر یک دیوانه و نسل‌کشِ بی‌نام و نشان نیست؛ بلکه گفته‌های علنی وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل است.



فرقه مرگِ نسل‌کش که مقر آن در تل‌آویو قرار دارد، تهدیدی برای تمام بشریت است. این جریان همه انسان‌ها را تهدید می‌کند و تنها هدفی که دارد، جنگ دائمی و بی‌پایان است.»