وزیر امور خارجه:
فرقه مرگِ نسلکش که مقر آن در تلآویو قرار دارد، تهدیدی برای تمام بشریت است
وزیر امور خارجه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به پیام وزیر امنیت داخلی اسرائیل، که مدعی شده بود «در برابر هر قطره اشک یک مادر اسرائیلی، باید هزار مادر لبنانی عزادار و گریان شوند.» یا «تمام لبنان باید بسوزد!»، نوشت: فرقه مرگِ نسلکش که مقر آن در تلآویو قرار دارد، تهدیدی برای تمام بشریت است.
«اینها رجزخوانی یا اظهارنظر یک دیوانه و نسلکشِ بینام و نشان نیست؛ بلکه گفتههای علنی وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل است.
فرقه مرگِ نسلکش که مقر آن در تلآویو قرار دارد، تهدیدی برای تمام بشریت است. این جریان همه انسانها را تهدید میکند و تنها هدفی که دارد، جنگ دائمی و بیپایان است.»